<strong>Carlos Sánchez se despide de San Lorenzo: “Dejo un pedazo de mi corazón en Boedo”</strong>

Carlos Sánchez, el experimentado mediocampista colombiano que brilló en las ligas más prestigiosas del mundo, decidió poner fin a su ciclo en San Lorenzo de Almagro luego de casi dos años. Su despedida del club porteño fue emotiva, especialmente a través de un sentido mensaje en redes sociales, en el que agradeció a compañeros, cuerpo técnico y afición por la oportunidad de vestir la camiseta azulgrana.

La salida de Sánchez de San Lorenzo se confirmó en la previa del encuentro entre el Ciclón y Banfield por la fecha 16 de la Liga Profesional. Tras haber retirado sus pertenencias del vestuario, el futbolista utilizó sus cuentas personales para transmitir su gratitud a quienes lo acompañaron durante su estadía en el club.

En su mensaje, el ex West Ham expresó: “De niño, siempre soñé con algún día jugar en la Liga Argentina. Sus vivencias, su pasión y el fervor con que se vive este amado deporte es un imán para cualquier jugador”, comenzó el comunicado de la “Roca”, como lo llaman en el ámbito futbolístico.

A su vez, recordó su llegada a San Lorenzo y lo que significó para él jugar en el fútbol argentino: “Tuve la dicha de competir en las mejores ligas del mundo, pero hoy… Cuando me senté a escribir estas líneas las cosas no eran iguales. El sentimiento era otro. Hace no mucho me saqué la espina de disputar el torneo de mi amado país que nunca había podido y luego llegó esta hermosa oportunidad de vestir la camiseta de San Lorenzo”.

El volante, que también puede desempeñarse como defensor, no dejó pasar la oportunidad de reconocer el cariño que le tomaron tanto sus compañeros como los hinchas: “Quizás es difícil expresarlo con palabras, pero es una etapa de mi vida que guardaré con un cariño inconmensurable. Qué club… ME PONGO DE PIE con cada uno de los que me tocó compartir este tiempo. Compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, staff, médicos, kinesiología, utileros, todos los trabajadores. Y sin dudas, cada uno de los hinchas que hacen que esas tribunas nos abracen en cada partido”.

Finalmente, cerró su mensaje con un emotivo agradecimiento: “Con aciertos y errores, con defectos y virtudes, pero caminando cada paso con estos colores con la sensación de estar en mi casa, eso no tiene precio y por eso estaré agradecido por siempre, CUERVO QUERIDO. Dejo un pedazo de mi corazón en Boedo”.

Carlos Sánchez no tardó en encontrar su próximo destino tras rescindir contrato con San Lorenzo. A los 38 años, la “Roca” fue presentado como nuevo refuerzo de Barracas Central, equipo dirigido por Rubén Darío Insúa, con quien ya había compartido en su etapa en Boedo. Sánchez se incorporó al “Guapo” en reemplazo de Facundo Krüger, quien sufrió una grave lesión ligamentaria.

El colombiano, que apenas sumó minutos bajo la conducción de Leandro Romagnoli, se transformó en un líder y referente dentro del vestuario azulgrana, algo que quedó demostrado en los emotivos mensajes de despedida que le dedicaron sus compañeros. A lo largo de su etapa en San Lorenzo, disputó 50 partidos, sin lograr marcar goles, pero su versatilidad le permitió desempeñarse tanto como mediocampista central como defensor, en la línea de cinco que Insúa solía implementar.

Con más de 400 partidos oficiales y 88 encuentros con su selección nacional, Sánchez inicia su paso por el que será su duodécimo club en una carrera que lo llevó por países como Chile, Italia, Colombia, Uruguay, Inglaterra y ahora nuevamente en Argentina.

