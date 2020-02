Villa del Parque: Protesta de vecinos sin luz, corta las vías del tren San Martín

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Los vecinos, luego de más de 4 días sin luz, cortaron algunas calles del barrio porteño de Villa del Parque, y las vías del Ferrocarril San Martín.

El corte de las vías se realizó en el paso a nivel de la calle Cuenca, a la altura de la Estación Villa del Parque, del Ferrocarril San Martín, impidiendo la circulación normal de las formaciones, luego de que una extensa zona del barrio permaneciera sin el suministro de electricidad por más de 4 días.

Por tal motivo, decenas de vecinos y vecinas se reunieron, espontáneamente, en la Cuenca y la Vía, para protestar, luego de haber sufrido corte de luz por más de cuatro días, para que la empresa de energía, Edesur, y para que se les restituya el servicio.

Vecinos autoconvocados se presentaron el sábado, para hacer oír su reclamo: Una comerciante de la zona dijo a un canal de televisión: “Tengo un comercio y hace cuatro días que estamos sin luz. Toda la mercadería que tenía la tuve que tirar. Ayer fui a hacer el reclamo, me dijeron que volvía en el día, pero no”.

Por su parte, un hombre que también protestaba en Cuenca y la vía, dijo: “Mi mamá vive en el quinto piso, es electrodependiente y no puedo enchufar el concentrador. Desde hace cinco días que está sin luz. Es una emergencia, nos queda poco oxígeno. Necesita un generador electrógeno. Espero que traten de poner el equipo urgente”.

“Tenemos la decisión de no movernos de las vías, pase lo que pase, hasta que a alguno de nosotros no le vuelva la luz”, comentó otra vecina, quien además, aseguró que no se ven cuadrillas de Edesur trabajando en el barrio.

Cerca de las 12 de mediodía del sábado, los vecinos se reunieron primero en cruce de las avenidas Francisco Beiró y San Martín, para hacer oír su reclamo, con silbatos, aplausos y alguna cacerola, cortando el tránsito. Horas más tarde, la protesta se trasladó al paso a nivel ubicado sobre la calle Cuenca y Ricardo Gutiérrez, donde bloquearon la circulación de los trenes.

Por su parte, la empresa Edesur, empresa responsable del suministro en Villa del Parque, manifestaron que hubo una triple falla en la red de media tensión y que trabajan para solucionar el problema en la inmediatez.

Las protestas también llegaron a las redes sociales: “Hola, ¿cuándo van a devolver la luz en Villa del parque? Hay como medio barrio sin luz y algunos hace dos días”, rezaba el mensaje del usuario @Nachoriver82.

Otro de los vecinos, @JacquiArriola decía: “A nuestro edificio se le quemó el tablero de electricidad: sin luz, sin gas, sin agua desde el jueves. Más de 300 departamentos y miles de reclamos. Un servicio nefasto. ¡Nadie se hace cargo!”, cuestionó por su parte.

El pico máximo de cortes, fue a las 5 de la mañana del viernes, cuando los usuarios sin energía de la empresa Edesur ascendían a 37.643.

Por su parte, Edenor, un total de 13.439 usuarios sin luz. Lo que sumó un total de 51.082 vecinos sin energía en la Ciudad de Buenos Aires.

(50)