Un policía de la Ciudad mató a un hombre de una patada.

Un hombre murió luego de caer sobre la calle, tras haber recibido una patada de parte de un efectivo de la Ciudad de Buenos Aires, tras lo cual quedó detenido.

Después de la muerte de Jorge Gómez, se conocieron audios de algunos compañeros del efectivo que propinó la patada: “El loco ese estaba con un cuchillo”, de alguna manera justificando la reacción del oficial Esteban Ramírez.

La muerte del joven se dio el lunes a la mañana, poco tiempo después de la agresión, en un hospital.

“El loco estaba con un cuchillo. La piba que modula ahí, modula que está agresivo con el personal policial”, se dio a conocer este diálogo a través del mensaje de un policía que sabía lo que había ocurrido. En teoría, una compañera habría pedido refuerzos, luego que un colectivero le habría comentado sobre la presencia de un hombre que molestaba en la calle a los automovilistas, amenazándolos.

En otro audio que trascendió, un compañero del uniformado detalla: “Eso fue a la mañana. Solicitan móvil por un masculino agresivo con un arma blanca.Al arribar las motos, bueno… pasa lo que ven y nada, ahora el poli está detenido.

Según el expediente, Gómez es un “masculino, obeso, cabellos negros cortos, vestido con pantalón negro, remera negra y pulóver rojo que se encontraba interrumpiendo el tránsito desconociendo las intenciones”. Una mujer policía habría intentado detenerlo, pero no lo logró.

Por su parte, Segundo Gómez, tío de la víctima, dijo a medios periodísticos: “La versión que tenemos es que mi sobrino estaba alcoholizado y se ve clarito en el video que viene divagando. En el momento un policía que le da la voz de alto y pone las manos atrás, no le dice nada, no había motivos para la patada que le pegó. Dicen que mi sobrino tenía un cuchillo pero no nos consta que hayan secuestrado ningún arma blanca”.

“No se puede negar que estaba alcoholizado, pero en el momento en que el policía baja de la moto mi sobrino pone las manos atrás, le pregunta qué pasa, y en ningún momento lo amenazó ni le mostró un arma”, aclaró Segundo Gómez. Y agregó, en referencia al policía que “no tenía ningún motivo para actuar de esa forma”.

La policía llegó al lugar, luego de que una pasajera de un colectivo llamara al 911 para denunciar que un hombre con un cuchillo en la mano estaba interrumpiendo el tránsito:

Denuncia al 911.

-Denunciante (D): Sí, mira. Estoy arriba de un colectivo, estamos en Carlos Calvo y Saavedra. Hay una persona que está drogada y con un cuchillo en la mano y no deja pasar.

-O: ¿Masculino?

-D: Sí, masculino.

-O: ¿Cómo está vestido?

-D: Está vestido con un pulóver rojo. Tiene una gorra en la mano y un cuchillo en la otra. Está empezando ahora a tocar el colectivo y nosotros no nos podemos mover.

-O: ¿Qué colectivo es?

-D: Es un Atlántida, 57.

-O: ¿Línea 57?

-D: Sí, estamos en Carlos Calvo 2600, esquina Saavedra.

-O: Bueno, ya doy el aviso señora.

