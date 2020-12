Se estrena la obra de Pacho O´Donnell LA DECISION, por streaming

La Decisión, está basada en la obra “Leandro y Lisandro”, y cuenta con la dirección de Gerardo La Regina

Está organizado por Teatro ROMA de Avellaneda, y se podrá ver el viernes 11 de diciembre a las 21 hs.

El elenco está confirmado por Aldo Pastur que interpreta a Lisandro de la Torre y Daniel Dibiase, que se pone en el personaje de Leandro N. Alem, con música de Bernardo Fingas

El valor de la PlateaLive es de $300

Síntesis de la obra

La obra ficciona un encuentro entre Leandro N. Alem y Lisandro de la Torre. Ambos murieron por mano propia, ambos representan la génesis del primer partido popular argentino, ambos son considerados víctimas de las malas prácticas de la política. La acción transcurre en el departamento de Lisandro donde transita los últimos minutos antes de dispararse, es allí donde se hace presente el fantasma de Leandro, su padre en la política, con la intención de evitar el hecho.

El conflicto se sostiene a partir de la acción mutua de responsabilizarse uno al otro de sus derrotas. El debate se ancla en la idea pura de sus principios.

La obra humaniza a los personajes y va más allá de la mística que los encierra, no solamente por el lugar que ocupan en el imaginario social, sino también por el modo en que ellos decidieron terminar sus vidas.

Dos hombres abrumados por no entender que los poderosos que intentan derrotar son los autores de las reglas que ellos deciden cumplir en la contienda política, eso hace que sus existencias queden a merced de sus propios enemigos.

Las contradicciones propias y los intereses ajenos los conducen al destino trágico de los suicidas.

En tanto, Pacho O´Donnell, en diálogo con Página 12, al momento de ser estrenada antes de la pandemia indicó: “Me interesó unir a estas dos personas que comulgaban en el hecho de haber sido suicidados ante el horror de la sociedad y la política”.

Y agregó que “En sus distintos momentos, ambos figuran como políticos que no toleraron la podredumbre en la que se sintieron sumergidos y que no pudieron superar. Me parece que la obra es una reflexión sobre la política. Leandro y Lisandro creen que la política es respetuosa de los valores burgueses, y un lugar donde vence el que tiene razón y la ética y la honestidad pueden ser premiadas. Si bien son personas elogiables, está muy claro que no entienden qué es la política, que es algo que, aunque guste o no, tiene más olor a azufre que a incienso, y que está más cerca del pecado que de la virtud”.

