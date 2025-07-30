<strong>Recuperan un predio tomado en Palermo tras dos décadas de ocupación</strong>

El Gobierno porteño desalojó un terreno detrás del Mercado de Bonpland que estaba ocupado por una cooperativa vinculada a Juan Grabois. Detuvieron a un hombre con pedido de captura y ya suman 376 los inmuebles recuperados durante la actual gestión.

En el marco de su política de ordenamiento urbano, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recuperó esta mañana un predio ubicado en Bonpland 1660, detrás del tradicional mercado del barrio de Palermo. El terreno, que permanecía ocupado desde hace más de 20 años por el movimiento La Dignidad, fue desalojado en un operativo coordinado por la Policía de la Ciudad junto a los ministerios de Espacio Público y Desarrollo Humano.

Durante el procedimiento, fue detenido un empleado del lugar que tenía una orden de captura vigente. En tanto, las autoridades informaron que desde el inicio de la actual gestión ya se concretaron 376 desalojos de inmuebles que se encontraban en situación de usurpación dentro de la Ciudad.

Según precisaron fuentes oficiales, la medida permitirá que los comerciantes del Mercado de Bonpland puedan continuar con sus actividades de forma regular. En este sentido, también se interrumpió el financiamiento estatal a los colectivos que trasladaban desde el Conurbano bonaerense a cartoneros pertenecientes a cooperativas vinculadas al dirigente social.

“El compromiso es cuidar siempre a la gente que está dentro de la ley”, expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al justificar el desalojo administrativo del lugar. La cartera de Desarrollo Económico será la encargada de definir el futuro uso del predio.

Cabe recordar que el espacio fue cedido en 2001 mediante un permiso de uso precario con el objetivo de instalar un comedor comunitario. Sin embargo, con el paso del tiempo se destinó a otras actividades, algunas no autorizadas, como el alquiler para eventos y bailes, situación que derivó en múltiples denuncias vecinales y clausuras.

A su vez, en 2022 se descubrió la existencia de un contrato de comodato entre distintas suborganizaciones pertenecientes al movimiento, sin ningún aval legal para ocupar el terreno, el cual continúa siendo propiedad del Gobierno porteño. De forma paralela, en el lugar funcionaba una verdulería, un almacén, un puesto de artesanías y un centro cultural en el que se realizaban eventos políticos y charlas.

En la misma línea, desde el Ejecutivo local informaron que estos desalojos se enmarcan dentro de una estrategia integral para mejorar la seguridad y el orden urbano. En efecto, gran parte de las 376 medidas de desocupación fueron dictadas por la Justicia y se concentraron principalmente en barrios como Balvanera, Almagro, La Boca, Barracas, Constitución y Flores.

Además, la administración porteña lleva adelante un plan para liberar el espacio público. Hasta el momento, se ejecutaron diez operativos en zonas neurálgicas como Once, Retiro (calle Perette), Flores (avenida Avellaneda), Parque Centenario, Florida y Chacarita. Como resultado, más de 500 veredas y plazas fueron recuperadas tras la erradicación de manteros y vendedores ilegales.

En paralelo, se concretaron desalojos de ranchadas ubicadas en el Aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle, Parque Patricios, Congreso y otros puntos del territorio porteño. Todas estas acciones responden a una política que, según destacan desde el Gobierno, busca “poner en valor” los espacios comunes y garantizar la seguridad de los vecinos.

Asimismo, se presentó un proyecto de ley con el fin de endurecer las penas para quienes ejercen la actividad de cuidacoches sin habilitación, conocidos como trapitos. La iniciativa contempla sanciones de hasta 60 días de arresto y multas económicas considerables. En este marco, la Policía de la Ciudad ya detuvo a cientos de estas personas, reforzando los controles en las zonas más afectadas, así como en las inmediaciones de estadios durante eventos masivos.

