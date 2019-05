¿Qué es la ley de talles?

now playing

La Ley de talles y sus alcances y el porqué se busca unificar las medidas del cuerpo de los argentinos. Polémica y un sistema de identificación de talles que busca ser aprobado en el senado.

La Ley de talles consiste en la aprobación de una medida antropomórfica para todas las medidas de cuerpos de los argentinos.

El Senado dio media sanción al proyecto que busca impulsar un estudio para determinar cuáles deberían ser las tallas de ropa adecuadas para el tipo físico local.

Las propuestas vienen presionando al senado desde varios sectores del país por un problema que afecta a mujeres y hombres por igual, sin importar el peso o la altura dado lo difícil que es conseguir en la Argentina talles adecuados a los cuerpos de la mayoría de la población.

En el país, no existe aún una ley nacional de talles, y varios proyectos que coexisten en el Congreso aspiran, este año, a unificarse y convertirse en una normativa única.

En el país existen, actualmente, 14 leyes de talles entre regionales y provinciales lo que llevó que el miércoles pasado en el Senado, se diera media sanción por unanimidad al Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles, que busca determinar, mediante un estudio antropométrico, cómo es efectivamente el cuerpo de los argentinos y poder, a partir de allí, obtener las medidas corporales que permitan salir de la escala de talles únicos o estándar (S-M-L) que no contemplan los cuerpos reales; y que respondan, además, a los intereses de la industria textil y de indumentaria, que reclama que no hay variedad de talles porque en el país no hay mercado suficiente como para hacerlos.

Ese estudio, llevado adelante por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ya se viene realizando en distintas regiones del país pero aún no está finalizado, según informan autores de los otros dos proyectos: uno corresponde a la diputada Victoria Donda (Somos), acompañada del colectivo AnyBody Argentina, que brega por que los talles dejen de regirse por las normas Iram que poco tienen que ver con la realidad: según un informe que realizaron el año pasado, siete de cada diez personas dijeron “tener problemas para encontrar los talles adecuados” para vestirse.

