<strong>Programación con clásicos, documentales y estrenos en el Museo del Cine en agosto</strong>

Una variada agenda cinematográfica en el Museo del Cine durante agosto que incluye desde films históricos y documentales nacionales hasta ciclos internacionales y presentaciones de libros vinculados al séptimo arte.

Durante todo agosto, el Museo del Cine de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una rica programación en su auditorio que invita a disfrutar de diferentes géneros y épocas del cine. La propuesta inicia el sábado 9 a las 16 horas con la proyección de “Mirtha Legrand, la diva total”, un film dirigido por Ernesto Arancibia en 1956. La película relata la historia de Silvia, una joven estudiante de abogacía que lleva una doble vida: mientras durante el día trabaja en la juguetería de la emblemática tienda Gath & Chaves, por la noche duerme escondida entre sus vitrinas. Este film reúne en sus primeros papeles a Mirtha Legrand y Alfredo Alcón, quien sorprende con la frase directa “¿Usted tendría inconveniente en ser mi novia?”. A pesar de una recepción crítica poco favorable en su momento, la película fue exportada, inspiró una versión televisiva en los años sesenta con Evangelina Salazar y, décadas después, motivó una telenovela mexicana.

Al día siguiente, domingo 10, continúa la agenda con un programa doble dedicado a Rodolfo Durán, reconocido cineasta y documentalista argentino. A las 16 horas se proyecta “Dirigido por…” (2005), un documental que reúne testimonios de 28 directores que analizan y debaten diversas aristas del cine nacional, incluyendo el guion, la producción, la censura y el nuevo cine argentino. Esta mirada panorámica permite comprender la complejidad y evolución del filmar en Argentina. Luego, a las 18 horas, se presenta el libro “Mis días con el cine” de Rodolfo Durán en compañía de Cynthia Sabat. Esta obra autobiográfica relata el camino de Durán desde su infancia en los cines barriales hasta su carrera como director y productor. Fernando Martín Peña destaca que el libro documenta “una época en que el cine –en tanto fenómeno ritual y masivo– ocupaba un lugar privilegiado en la vida social porteña.”

En la misma línea, el viernes 15 a las 18 horas se exhibe “¡Ah, la primavera!” (1998), obra de Shinji Sōmai en formato 16 milímetros, gracias a la colaboración con la Embajada de Japón. Este film aborda la crisis personal de un empleado de seguros que enfrenta el retorno inesperado de un padre ausente, ofreciendo una mirada profunda y sutil sobre los lazos familiares y sus tensiones cotidianas.

La programación continúa el sábado 16 con la avant premiere de “Bizarrofilia” (2024), documental de Ayi Turzi que explora el cine extraño y atípico argentino. Este film investiga el significado de lo bizarro y cómo ciertas obras cinematográficas se reinterpretan con el paso del tiempo. A su vez, ese mismo día a las 18 horas se inicia el ciclo “Sábados de Súper 8cción”, que rescata copias reducidas en Súper 8 de clásicos del cine galáctico como “El abismo negro”, “Viaje a las estrellas: la película” y “El Imperio contraataca”. Este ciclo revive la experiencia nostálgica y familiar de ver versiones condensadas de estos títulos emblemáticos en cumpleaños y reuniones de las décadas del setenta y ochenta.

El domingo 17 se proyecta a las 16 horas “Nationalité Immigré” (1976) de Sidney Sokhona, una historia que refleja la explotación y la lucha de los trabajadores inmigrantes en Francia, con apoyo del Instituto Francés de Argentina y la Embajada de Francia. Más tarde, a las 18 horas, se presenta “Borom Taxi” (2021) de Andrés Guerberoff, un relato centrado en Mountakha, un migrante senegalés que busca reencontrar su identidad en Buenos Aires mientras transita caminos laborales y personales ligados al cine.

En otro capítulo de la programación, el sábado 23 a las 16 horas se exhibe “Chango, la luz descubre” (2021), un documental que retrata la vida y obra de Chango Monti, director de fotografía de las dos únicas películas argentinas ganadoras del Oscar, y que cuenta con testimonios de figuras como Pino Solanas, Lita Stantic y Juan Campanella. Más tarde, a las 18 horas, Andrés Levinson presenta su libro “Desperté con el silencio de la nevada”, inspirado en un epígrafe de Saer. La charla contará con la proyección de cortos sobre la Antártida y el diálogo con especialistas, entre ellos el propio Levinson y la directora del Museo del Cine, Paula Félix-Didier.

El domingo 24 a las 16 horas se proyecta “La araña vampiro” (2012) de Gabriel Medina, que narra la historia de Jerónimo, un joven medicado con psicofármacos, cuya vida cambia tras ser picado por una araña venenosa y buscar la ayuda de un ermitaño para sobrevivir. Finalmente, a las 18 horas, se exhibe “Anatole, decálogo para un retrato” (2022) de Alejandro Saderman, documental que rememora la vida y obra del fotógrafo Anatole Saderman, desde sus inicios en Moscú hasta su consagración en América. Este film cuenta con entrevistas y testimonios que reconstruyen la historia de un maestro del retrato fotográfico.

La extensa programación del Museo del Cine durante agosto propone un recorrido enriquecedor por diferentes momentos y estilos del cine nacional e internacional, además de fomentar la reflexión a través de documentales y presentaciones literarias vinculadas al arte cinematográfico. De este modo, el público porteño y visitantes pueden disfrutar de una experiencia cultural diversa y profunda en un espacio dedicado a la memoria y el presente del séptimo arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

