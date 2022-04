Nación propuso agregar una hora más de clases

now playing

Para las escuelas primarias, se propuso, desde el Gobierno de la Nación, agregar una hora más de clases.

La iniciativa abarcaba a todas las escuelas primarias del país. No obstante, desde el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, rechazan esa medida, ya que las escuelas primarias tienen jornada extendida, y sería inviable agregar una hora.

En este sentido, desde el Gobierno Porteño, informaron que la medida no es posible implementarla, ya que el 60 % de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, tiene jornada extendida.

En tanto, Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación, dio a conocer la propuesta que llevará al Consejo Federal de Educación para que las escuelas primarias de todo el país tengan una hora más de clase por día.

Por su parte, desde el Gobierno porteño vuelven a rechazar una medida nacional. El Ministerio de Educación de la Ciudad adelantó que la medida no se implementará en las escuelas porteñas.



En diálogo con El Destape, fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Soledad Acuña, señalaron que “En primer lugar celebramos cualquier medida extraordinaria que sea darle más tiempo a los aprendizajes”, aunque dejaron aclararon que en Capital Federal, no se implementará.



Cabe destacar que el argumento del Gobierno Porteño para no implementar esta propuesta del Gobierno Nacional, es que en su jurisdicción “el 60% de las escuelas de jornada completa, jornada extendida obligatoria para sexto y séptimo grado, escuela de verano y de invierno”.

Asimismo, las mismas fuentes del Ministerio de Educacion Porteño, recordaron que el GCBA adelantó a principio de año el inicio de clases y extendió así el calendario escolar a 192 días



A su vez, como contrapropuesta, desde CABA indicaron que invertirán el presupuesto en los Centro de acompañamiento a las trayectorias escolares (CATE). Además, explicaron que “Seguramente ese dinero va a ser utilizado para profundizar la política de los CATE que hoy tenemos en 100 escuelas los sábados”.



Por lo pronto, la reunión de la Asamblea del Consejo de Educación se realizará en Tierra del Fuego, donde el titular de la cartera educativa Nacional presentará el proyecto. La medida requerirá la construcción de acuerdos y consensos con las jurisdicciones y los gremios ya que esa hora más por día “significa tener 38 días más de clase por año”.



“El gobierno nacional tiene como prioridad a la Educación y por eso esta nueva inversión de 18 mil millones de pesos para aportar el 80% del aumento del sueldo de las y los maestros”, destacó. De esta manera, las y los docentes percibirán “un aumento proporcional por la nueva jornada laboral”.

