Nació la primera nieta de Graciela Alfano

“Es un tsunami de emociones” dijo la actriz y vedette al describir lo que sentía a partir del nacimiento de Nina, su primera nieta.

Luego de conocerse la noticia, la ex panelista del programa “Los ángeles de la mañana”, dio una entrevista y dijo: “Acá estamos festejando Navidad, nacimiento, todo junto, felices y contentísimos. Estoy muy emocionada, realmente todo el mundo lo dice que ser abuelo es impresionante, sobre todo el primero, y es una emoción muy fuerte, la verdad siento que emocionalmente me pasó un tsunami”.

Alfano también contó acerca del parto de su nieta, hija de uno de sus tres hijos, Gonzalo Capozzolo: “Fue un parto lindísimo, natural, pesó casi 3,800 kg. Es preciosa, qué va a decir la abuela. Mi nuera estaba divina, la nena divina, y Gonza con el gorrito, el mameluco, las ojotas de ella, parecía un ekeko con tantas cosas colgando”.

Embargada de emoción la actriz dijo: “Es una cosa que no se puede explicar, solamente los abuelos lo saben y mantenemos el secreto. La gente tiene que llegar a viejo, son las cosas que traen los años. Es un tsunami de emociones, no podes creer. Desde que te dicen comenzó el trabajo de parto ya empezás con una cosa de distintas emociones, de esperanza, de temor, de rezar, crees en todos los santos de nuevo. Y además en un día tan particular como el de hoy”.

Y agregó: “Le caímos en masa, el abuelo Quique con mi otro hijo, Fran, mi sobrina, por supuesto la mamá de ella, los hermanos. Después vinimos a mi casa, seguimos comiendo, brindando por Navidad, por Nina. Es una cosa muy linda, el nacimiento de un niño es como que une a la familia. Yo me abracé con mi consuegra, no es que nos conocemos tanto ni somos tan amigas, pero la emoción es muy fuerte, como muy especial”.

Graciela Alfano tuvo un muy buen año en lo laboral, ya que se convirtió en una de la “angelitas” del programa que conduce el periodista Ángel de Brito, “Los ángeles de la mañana” que se emite todas las mañanas por la pantalla de canal 13. Al respecto señaló que “Fue un año muy bueno a nivel profesional, y todas esas cosas que revelé (como el abuso que sufrió entre sus cuatro y siete años de edad) fueron por mi nieta. He tenido actos de valentía, de coraje y amor, porque yo no quería que se repitan, entonces esta nena me dio la energía para enfrentarme con mis fantasmas, para ponerlos afuera, para hacerlos públicos, que de eso se trata. Nuestra relación ya fue un milagro de limpieza desde antes de nacer. Cuando la vi le dije ‘loca, yo por vos ya hice un montón de cosas y no te había visto la cara’, te juro que no entendés nada”.

