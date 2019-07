Monóxido de carbono. Cómo evitar intoxicaciones.

now playing

Cuando llega el invierno, y las bajas temperaturas nos obligan a encender todo tipo de artefactos para calefaccionar los ambientes, existen una serie de prevenciones que debemos conocer.

El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dio a conocer una lista de medidas de prevención para evitar intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono (gas incoloro, inodoro y altamente tóxico), que se produce por la combustión deficiente de sustancias como el gas.

Silvia Cortese, médica toxicóloga del Ministerio de Salud (matrícula 68.057), explicó que el monóxido “es un gas que tiene una característica particular: no se huele, no se siente, y que se produce cuando hay un mal funcionamiento de los aparatos ya sea de gas o de automóviles con problemas en el caño de escape, o cuando se utilizan productos como el carbón dentro de un domicilio para calefaccionar”.

“La gente no se da cuenta de que se está intoxicando sino a partir de los síntomas que empiezan a aparecer: dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, vómitos y mareos. Y ese cuadro va progresando si la persona no sale del lugar”, agregó la doctora.

Asimismo, la especialista remarcó que “cuando se usan grupos electrógenos y no se usan con las medidas de seguridad, como por ejemplo que se coloquen al aire libre y no dentro del domicilio, ahí también podemos tener una intoxicación. Pero durante la época invernal aumentan la cantidad de casos considerablemente”

Recomendaciones para prevenir intoxicaciones.

En principio recordar que está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños.

Apagar los artefactos de gas que no sean de tiro balanceado al irnos a dormir.

Mantener siempre algún ambiente ventilado. Dejar al menos 10 centímetros abierta una ventana.

Consultar con un gasista matriculado el estado de los artefactos a gas por lo menos una vez al año.

Constatar que los conductores o rejillas de ventilación no estén tapadas.

Usar solo artefactos con salida al exterior (tiro balanceado)

Evitar el uso de braseros o estufas a querosén. Si no pueden hacerlo, apagarlo antes de dormir.

No calefaccionarse con el uso de hornallas o el horno de cocina, ya que no fueron diseñados para tal fin.

Se recomienda evitar el uso de braseros dentro de los hogares. Si su uso es inevitable, se tienen que encender fuera de la casa y al entrarlos se debe dejar una ventana o puerta entreabierta durante el día para renovar la oxigenación. Apagarlos por la noche.

Servicios de Toxicología que atienden las 24 horas

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel. 4962-6666/2247

Hospital de Niños Pedro Elizalde: Tel. 4300-2115

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: Tel. 4801-7767 y 4808-2655

(57)