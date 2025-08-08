<strong>Marcelo Moretti busca regresar a la presidencia de San Lorenzo tras la denuncia por coimas</strong>

INICIO deportes Marcelo Moretti busca regresar a la presidencia de San Lorenzo tras la denuncia por coimas
Marcelo Moretti busca regresar a la presidencia de San Lorenzo tras la denuncia por coimas
deportes
INTERES GENERAL
SAN LORENZO
Marcelo Moretti busca regresar a la presidencia de San Lorenzo tras la denuncia por coimas

Marcelo Moretti busca regresar a la presidencia de San Lorenzo tras la denuncia por coimas

<strong>La UBA lanzó un curso gratuito para aprender el trabajo de paseador de perros</strong>

<strong>Diputados y especialistas debatieron proyectos clave para la Ejecución Penal y el Servicio Penitenciario de la Ciudad</strong>

<strong>Los museos educativos de la Ciudad ofrecieron propuestas creativas y lúdicas durante el receso invernal</strong>

<strong>Continúan las charlas culturales en los Bares Notables de la Ciudad</strong>

<strong>Clase de cocina centroamericana en el Mercado San Nicolás con entrada gratuita</strong>

El dirigente pretende volver a su cargo esta semana, aunque necesita la aprobación judicial y la validación de la AFA. Su regreso genera tensiones internas que podrían dejar al club en una crisis institucional.

Marcelo Moretti, presidente en uso de licencia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, manifestó su intención de retomar el cargo esta misma semana, tras el escándalo por una presunta coima en las divisiones inferiores. Su posible regreso está condicionado por la decisión de la Justicia ordinaria, que retomó sus funciones el lunes tras la feria judicial, y por la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino. La iniciativa del dirigente genera un fuerte impacto político e institucional dentro del club, con divisiones en la dirigencia y posibles renuncias.

Según trascendió, Moretti planea volver a sus funciones este jueves 7, cuando el equipo profesional enfrente a Vélez en condición de local por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Asimismo, prevé brindar una conferencia de prensa el viernes 8 para oficializar su retorno. Sin embargo, su regreso todavía no cuenta con el aval judicial, un paso indispensable para que la AFA tome luego su propia determinación.

En este sentido, se espera que la Justicia se pronuncie en los próximos días sobre la situación procesal del dirigente, involucrado en una causa que lo vincula a un supuesto hecho de corrupción relacionado con las inferiores del club. Una vez que haya una resolución judicial, la Asociación del Fútbol Argentino evaluará el caso, y de no surgir objeciones, Moretti quedaría en condiciones legales de reasumir su cargo al frente de San Lorenzo.

A su vez, el posible regreso del dirigente provoca fuertes repercusiones dentro del actual esquema dirigencial, liderado por Julio Lopardo, quien quedó a cargo de la presidencia de manera interina tras la salida de Moretti. El escenario interno es tenso, y varios integrantes de la actual comisión directiva manifestaron su desacuerdo con la vuelta del presidente licenciado.

En declaraciones a Radio La Red, el secretario del club, Martín Cigna, fue tajante al señalar que “no voy a ser nunca más el secretario del club si Marcelo vuelve. Tengo una posición tomada, no doy marcha atrás con eso”. Sus palabras reflejan la crisis interna que podría derivar en una acefalía institucional si otros dirigentes optan por imitar su decisión.

Además, trascendió que hay otros integrantes del oficialismo que analizan presentar su renuncia si se concreta el retorno de Moretti, lo que dejaría a la institución en una situación de vacío de poder, con serias consecuencias para la vida administrativa y deportiva de San Lorenzo.

En tanto, desde el entorno de Moretti se sostiene que su regreso busca dar continuidad a un proyecto de gestión que quedó interrumpido abruptamente. Sin embargo, los tiempos judiciales y la necesidad de legitimación ante la AFA complican ese objetivo.

Mientras tanto, el equipo profesional de fútbol atraviesa un momento delicado dentro del Torneo Clausura y la incertidumbre institucional no ayuda a estabilizar el panorama. La vuelta del máximo dirigente en medio de una investigación por corrupción representa un desafío no solo legal, sino también político y deportivo para el club de Boedo.

