<strong>Los museos educativos de la Ciudad ofrecieron propuestas creativas y lúdicas durante el receso invernal</strong>

Entre el 21 de julio y el 1 de agosto, cientos de niños disfrutaron actividades gratuitas en espacios culturales porteños como el Museo Quinquela Martín y el Museo Bernasconi, en el marco del programa Vacaciones en la Escuela.

Durante el receso invernal que se extendió del 21 de julio al 1 de agosto, los museos dependientes de la dirección de Gestión Cultural. Patrimonio Histórico para la Educación desplegaron una nutrida agenda de actividades pensadas para que los chicos puedan aprender, jugar y conectarse con el arte, la ciencia y la historia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las propuestas se concentraron en dos museos emblemáticos: el Museo Benito Quinquela Martín, ubicado en el tradicional barrio de La Boca, y el Museo Bernasconi, en Parque Patricios. Ambos espacios recibieron a cientos de niños que participaron del programa Vacaciones en la Escuela, impulsado por el Gobierno porteño, así como a familias que se acercaron de manera espontánea para sumarse a las actividades gratuitas.

En el caso del Museo Quinquela Martín, se diseñaron experiencias lúdicas e interactivas para acercar a los chicos al mundo del artista boquense, su obra y su legado. Las salas se transformaron en escenarios participativos, donde se realizaron juegos de mesa, producciones gráficas compartidas y narraciones visuales. Estas dinámicas promovieron no solo la creatividad, sino también la participación activa de los niños en torno a la historia y el patrimonio cultural de la Ciudad.

Por su parte, el Museo Bernasconi abrió sus puertas al nivel inicial con una propuesta orientada al descubrimiento y la experimentación. Los niños crearon sus propias matrices de grabado y realizaron estampas que luego se llevaron como recuerdo. A su vez, recorrieron una sala especialmente preparada con dispositivos de juego diseñados para estimular los sentidos y la exploración. En la misma línea, en el área de Ciencias Naturales, se propuso una actividad de observación y dibujo creativo tomando como referencia algunos de los animales en exposición.

En todos los espacios, el juego fue eje central de las experiencias educativas. De tal modo, el enfoque pedagógico priorizó la curiosidad, la imaginación y el aprendizaje colectivo. A través de talleres, proyectos compartidos y actividades artísticas, los niños accedieron a una oferta cultural diversa y enriquecedora en pleno receso invernal.

Estas iniciativas consolidan a los museos educativos como lugares vivos y dinámicos, donde el arte, la ciencia y la cultura dialogan con la infancia desde una perspectiva participativa. En este sentido, las propuestas buscaban no solo entretener, sino también fortalecer vínculos, fomentar la reflexión y promover el trabajo en equipo.

La variedad de las actividades permitió que cada niño encontrara un espacio acorde a sus intereses y edades, consolidando así un acceso inclusivo y plural a la oferta cultural porteña. El diseño de experiencias sensoriales, la producción artística colectiva y la puesta en valor del patrimonio histórico local fueron los pilares sobre los cuales se sostuvieron estas jornadas recreativas.

