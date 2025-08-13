<strong>La UBA lanzó un curso gratuito para aprender el trabajo de paseador de perros</strong>

La capacitación, impulsada junto al Sindicato de Trabajadores Caninos y la Fundación Empujar, ofrece clases teóricas y prácticas para formar a quienes deseen iniciarse en esta actividad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de septiembre.

En un escenario laboral desafiante, donde muchas personas buscan alternativas para generar ingresos, el oficio de paseador de perros aparece como una opción práctica y en crecimiento. Con el objetivo de que esta tarea se realice con estándares de calidad y seguridad, la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Sindicato de Trabajadores Caninos (STC) y la Fundación Empujar presentaron un curso de formación gratuito que combina instancias teóricas y prácticas.

La propuesta se compone de veinte encuentros virtuales y ocho sesiones presenciales, que se llevarán a cabo en el predio de la Escuela de Adiestramiento Canino de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ubicado en Chorroarín 280, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada clase, sin importar el formato, tendrá dos horas de duración.

Según se explicó en la presentación, la finalidad es “promover el bienestar animal, la seguridad, el vínculo positivo y el criterio profesional”. También se busca “desarrollar el pensamiento crítico, para definir la cantidad adecuada de perros por paseo, según las capacidades del trabajador y su experiencia”. En este sentido, se abordarán contenidos vinculados con la comprensión de las bases biológicas, comunicativas y emocionales del perro, tanto de forma individual como en grupo.

El adiestrador y docente Dan Cuello precisó que “abordaremos temas esenciales, como técnicas de conducción y gestión de grupos, donde los alumnos aprenderán a manejar manadas de manera segura y eficiente. También veremos aspectos de la comunicación canina, para entender el lenguaje y las señales de los perros para una interacción más efectiva”. Además, señaló que “analizaremos recorridos y dinámicas, para descubrir las mejores prácticas para planificar paseos y mantener a los perros activos y felices. Junto a la seguridad e higiene, enseñando a anticipar escenarios de riesgo, prevenir errores y garantizar el cuidado de los animales”.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Caninos aportará su experiencia y profesionales para el dictado de contenidos, además de encargarse de diseñar parte del programa. Asimismo, pondrá a disposición cinco perros para las clases prácticas y proporcionará elementos de seguridad para los alumnos y los animales, como correas y collares.

Al finalizar la capacitación, los participantes recibirán un certificado respaldado con tecnología blockchain. Para aprobar, deberán rendir un examen teórico virtual y presentar un informe de seguimiento práctico presencial, además de acreditar un mínimo del ochenta por ciento de asistencia. En el acto de graduación, que se realizará en la sede de la Facultad de Ciencias Veterinarias, también se entregará un kit básico de trabajo con los elementos necesarios para comenzar la actividad, como un máster, correa y collar.

El secretario general del Sindicato, Matías Tomsich, destacó que “poder capacitarte antes de iniciarte como paseador de perros es un hecho histórico, y más con el aval de la UBA. Antes tenías que largarte solo, y aprender a los golpes, como se dice vulgarmente. Esto generaba consecuencias para el trabajador, con mordeduras, lesiones por mal uso de herramientas y estrés, pero también para el perro. La formación es clave en nuestro sector para la profesionalización y para garantizar el bienestar animal”.

En la misma línea, remarcó que “que la UBA nos acompañe en este proceso, y podamos juntos ofrecerle a todos los jóvenes que se quieren iniciar en este trabajo una capacitación de tres meses, nos llena de orgullo. En este momento del país, muchos chicos y chicas ven una posibilidad de desarrollarse como paseadores de perros y queremos ayudarlos a que se inicien con todas las herramientas necesarias”.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de septiembre y deberán completarse de manera online a través del enlace oficial: https://www.tfaforms.com/5143180?tfa\_211=ATEMPORAL\_2025\_OFICIOS\_UBA

(173)