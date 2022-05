La Ciudad subsidiará durante el lapso de un año a empresas que contraten jóvenes

El anuncio lo hizo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que presentó el Plan de Empleo Joven donde la Ciudad pagará parte del sueldo durante un año a empresas privadas que contraten a 10.000 jóvenes de entre 18 y 24 años para su primer empleo.

Este martes el primer mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó el “Plan Empleo Joven”, que tiene como finalidad conseguir que 10 mil jóvenes de entre 18 y 24 años accedan a su primer trabajo con el aporte de la administración capitalina, que asumirá parte del pago de los salarios.

En la presentación, Rodríguez Larreta, explicó que “en la Ciudad tenemos 40 mil chicos y chicas que no consiguen trabajo, un número que a nivel nacional es casi diez veces más”, y agregó: “Es una gran preocupación y un círculo vicioso: no consiguen trabajo porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque no consiguen trabajo, no termina más. Tenemos que romper ese círculo y para eso está el Estado”.

En el mismo sentido, el jefe de gobierno porteño remarcó la necesidad de “juntar, acercar y ayudar a las empresas que tienen vocación de tomar chicos jóvenes para trabajar, en un contexto económico que sabemos que es complejo, con el nivel de inflación que tenemos y todo lo que pasó con la pandemia”, y también destacó la necesidad del trabajo entre el Estado y las empresas: “es necesario trabajar juntos con las empresas para darles un impulso para poder ayudar a la expectativa que tenemos, que es que 10.000 jóvenes de entre 18 y 24 años consigan su primer trabajo”.

A su vez, Larreta diferenció la problemática del tema laboral “no es un problema igual en toda la Ciudad”, por lo que “a los chicos de la zona sur de la Ciudad le damos un porcentaje mayor de su sueldo, a los de la zona centro un porcentaje en el medio y a los de la zona norte un porcentaje menor. Esto refleja la desigualdad que hay, donde los mayores niveles de desocupación están al sur de la Ciudad”. Y precisó que lo mismo sucederá con las mujeres, quienes tendrán un porcentaje mayor de sueldo porque “son a quienes hoy más le cuesta conseguir trabajo”.

Asimismo, destacó “el compromiso del sector privado con el plan”, por lo que explicó que esperan cubrir lo antes posible los 10 mil puestos de trabajo y remarcó: “no tenemos dudas que es la iniciativa privada la que impulsa los procesos de desarrollo, la que motoriza la innovación y la que genera trabajo”.

El mecanismo para que las empresas se inscriban es a través de la página web de http://empleojovenba.com.ar y, una vez que carguen sus datos, el gobierno porteño conectará a las empresas con los perfiles que se ajustan a sus búsquedas.

