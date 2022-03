La Ciudad incumple con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Varones

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Lo advierte la Auditoría General de la Ciudad en cuanto a que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incumple la Ley fortaleciendo un Estado patriarcal.

La explicación la da el auditor porteño por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, que advirtió que “El 92% de los organismos públicos de la Ciudad no cumplen con lo establecido por la Ley N° 474 que regula la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y varones y su reflejo presupuestario. Queda claro que Horacio Rodríguez Larreta no cree en la igualdad de género e incumple la Ley fortaleciendo un Estado patriarcal”.

En la elaboración de un informe realizado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, se reveló que doce de trece organismos públicos incluidos en los acuerdos de gestión para el cumplimiento de la Ley N°6.170 del “Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones” no los cumplen. A los efectos de la ley se entiende por “presupuesto con perspectiva de género” a la estrategia de visibilizar y analizar las acciones presupuestarias destinadas a mujeres, y a promover la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual.

La información deja en evidencia la falta de participación de la Dirección General de la Mujer en la elaboración de una estrategia capaz de garantizar la igualdad de género, incumpliendo de este modo la normativa que ordena la adopción de medidas concretas y que involucra en forma directa a la mencionada dirección.

Asimismo, el criterio adoptado para etiquetar las aperturas presupuestarias correspondientes a la Perspectiva de Género no permite controlar la manera en que se distribuyen los recursos económicos y financieros del presupuesto para llevar a cabo esas políticas tal como lo establece la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país

Por esta razón, quedan al margen de su aplicación los Poderes Legislativo y Judicial, las Comunas y los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Gobierno de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades, debido a la falta de voluntad en la gestión de Rodríguez Larreta.

Lisandro Teszkiewicz resaltó que “a más de dos años desde la sanción, la Ley 6.170 no se aplica prácticamente en ninguno de los organismos públicos de la Ciudad, ya que aún no se ha reglamentado su aplicación para el sector público no alcanzado por el Decreto GCBA N° 181/08”.

Por lo que el auditor porteño del Frente de Todos finaliza, “en los temas de género volvemos a encontrarnos con que lo que el Gobierno de la Ciudad dice es lo opuesto a lo que Horacio Rodríguez Larreta hace, a más de 14 años de gobiernos de Macri y Larreta no se ha avanzado prácticamente nada en garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades que afectan a las mujeres trabajadoras del Estado en la Ciudad”.

(64)