La amistad para los argentinos: un vínculo inquebrantable

El sentido de la amistad para los argentinos parece estar relacionado con el acompañamiento en las situaciones difíciles. En esta nota te contamos la funcionalidad de los argentinos en cuanto al concepto de amistad.

Cada cultura tiene un comportamiento diferente en cuantos a determinados factores sociales. Así la relación del individuo con los amigos, la pareja y la familia define en cierta medida su valoración de estos factores.

La amistad es un vínculo muy valorable para el argentino e implica el acompañamiento en situaciones extremas.

La amistad involucra incluso ir más allá de lo esperable, es arriesgar un poco más en post de esa hermandad que nos dio la vida.

Ese sería el concepto básico de amistad para los argentinos. Fuera de eso no hay lazos de amistad posible.

Los argentinos que viven en el exterior cuentan sus experiencias en otros países con el concepto de amistad que llevan en la sangre.

Mientras que la versión internacional de The New York Times da “Consejos para retomar una vieja amistad” a partir de un estudio de publicado en Journal of Social and Personal Relationships, la amistad argentina es algo bien difícil de explicar y aún más de entender para un extranjero. Es dueña de una potencia que asombra al mundo, que no encuentran los que se fueron a vivir a otro país y que atraviesa fronteras geográficas, temporales y legales.

Los argentinos que viven en Finlandia, Noruega y Dinamarca, los países más felices del mundo según la última encuesta plantean que incluso a los propios nativos del lugar les resulta llamativo el expresionismo argentinos a la hora de hablar de amistad.

También con extranjeros asombrados por un vínculo “nacional” como pocos que, según dice Andriana Guraieb, psicóloga y autora deParece Mentira, un estudio sobre la dialéctica verdad-mentira, “puede apelar a una mentira blanca o altruista para aliviar el sufrimiento de un amigo, para ayudarlo en momentos de adversidad y la intención es brindarle un camino de salida”.

Todos coinciden en que los amigos argentinos no saben “soltar” (en el sentido de dejar atrás a ese amigo de toda la vida pese a la distancia o una pelea), que la amistad implica “convivir” pese a las diferencias políticas. También haber atravesado “algo grave” (y que el otro esté a su lado) y hasta romper la ley para ayudar o cubrir a un amigo (desde con su pareja hasta “levantando una multa de tránsito” o una “deuda municipal vencida”). Todo eso, en el país de la “grieta”.

