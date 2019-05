Horacio Minotti : “Los medios barriales son medios de cercanía”

El Director Nacional de Publicidad Oficial brindó una entrevista exclusiva a AMEP en la que dejó al descubierto su faceta desestructurada y más humana. Autor de varios libros y auténtico defensor del sufragio y la democracia, reveló detalles sobre su actualidad como funcionario, los avances y retrocesos del periodismo argentino y su valoración positiva hacia los medios de baja tirada.

Por María Martínez

Horacio Minotti es un nombre que suena conocido en el mundo del periodismo. El poder ejecutivo lo designó en junio de 2018 como Director Nacional de Publicidad Oficial.

De profesión abogado constitucionalista, se define como un hombre de barrio, que sigue disfrutando y encarando desafíos con la misma pasión que en sus inicios.

En 2010 publico su primer libro “La fiesta de la oligocracia “, donde revela su visión futurista y utópica basada en un sistema político muy diferente a la Argentina actual.

Supo incursionar en el periodismo en una etapa de su vida, lo que le permitió observar de cerca la realidad de la prensa del momento y compararla con la actualidad.

Según el prólogo de su ultimo libro “Teoría y Derecho de la Nueva Comunicación Pública Gubernamental publicado en 2017 “La Comunicación Pública del Estado es un servicio público, una herramienta para que las personas sepan que posibilidades les ofrece la administración para mejorar su calidad de vida y a la vez es un instrumento que permite detectar de modo inmediato las problemáticas sociales a las que el Estado accedía cuando ya eran gravísimas o insolubles.”

Reflexivo, auténtico y descontracturado, Minotti se despojo del perfil de funcionario público para brindar una entrevista exclusiva donde deja al descubierto, su visión política, sus inicios, su pasión por el Club de Independiente y su actualidad.

¿Quieren café? Nos consultó. Mientras se movía libremente por la oficina ubicada en el 3 piso de la Avenida Roca 782.

Tres cortados por favor, solicito a su secretaria luego de que aceptáramos la invitación.

-¿Como decidió dedicarse al política…? ¿Por herencia familiar tal vez? (Le consulto por curiosidad sin iniciar aún la entrevista…)

-Nadie en mi familia se dedica a la política. Yo comencé a los 13 años en la Franja Secundarios.

-Lo estoy siguiendo en twitter. Usted se muestra muy auténtico, cómodo y despojado de su rol de funcionario público…eso genera mucha empatía con el común de la gente… ¿qué opina?

-Creo que la concepción del funcionario en pose de busto está pasando. Entre los cambios que tienen que ver con las nuevas generaciones va desapareciendo esa deshumanización del político. Le gente desea funcionario que tengan que ver con ellos, y para el político también es mas cómodo mostrase tal cual, porque en definitiva somos todos seres humanos con pasiones, defectos, problemas, gustos etc. Es liberador ser como uno es y no distinto (risas)

-¿Le parece si comenzamos con la entrevista? (Le consulto)

-Si, por puesto (responde sin perder el estilo jovial y amable)

-Tengo entendido que en junio de 2018 usted asumió como Director Nacional de Publicidad Oficial. ¿Qué cambios aporto desde su incorporación?

-Yo comencé en enero de 2018 a hacer lo que hago ahora, aunque la designación formal llevó algo de tiempo, sin embargo, formaba parte de la Secretaría de Comunicación desde febrero de 2016, como Director Legal. Hicimos muchos cambios, pero yo te diría que el sustancial tiene que ver con la Resolución 247 que es la que fija criterios objetivos para distribución de la publicidad oficial. Hoy tenemos 4 criterios claros sobre los que trabajamos que son el alcance del medio, la pertenencia del mensaje, la zona geográfica hacia la que va dirigido el mensaje, y el cuidado del federalismo y la pluralidad de voces. Otra cuestión y no menor es la trasparencia en la publicación semestral de la totalidad de la publicidad oficial emitida en la página web de la Jefatura. Si bien estos cambios son anteriores a mi designación en el cargo actual, es la política elemental, el esqueleto de nuestro trabajo, fijada por el Secretario de Comunicación y el Jefe de Gabinete, desde el inicio de la gestión.

– ¿cómo ve al periodismo en términos generales en la actualidad?

-Cuando yo comencé a hacer periodismo me enseñaron a chequear los datos con más de una fuente. Recuerdo a mi Jefe decirme ¿con cuantas fuentes chequeaste esto?. Me está dando la sensación de que eso ya casi no pasa. El periodismo en su afán de competir con la dinámica informativa de las redes sociales suele caer en una suerte de inmediatez irresponsable.

–Usted plantea en su libro la Fiesta de la OLIGOCRACIA la existencia de un gobierno mundial utópico podría decirse… En resumidas palabras, es evidente que Argentina está lejos del ideal, aunque vivamos en democracia… ¿Como revertimos inicialmente la situación actual?

-Los ideales sirven como matrices para analizar la realidad. Es como Utopía de Tomas Moro…una vez planteada la cuestión ideal observamos la realidad para saber cuán lejos estamos…



-¿Cuán lejos estamos?

-Muy lejos. El mundo se ha ido desorganizando y esa desorganización impide vislumbrar una matriz armónica. En lo que a política refiere creo que estamos cada vez más lejos de una articulación razonable entre los diversos países del mundo. A Argentina particularmente le faltaría orden interno para iniciar un camino de cambio. Si bien esos cambios son procesos y hemos iniciado uno con mucho esfuerzo en esta etapa, tenemos muchos años de trabajo por delante para mostrarnos ordenados y fiables.

– Volviendo a su postura netamente demócrata y planteada en su libro… ¿La cuestión del sufragio en Argentina debería sufrir alguna modificación?

-Sí, diversas a mi criterio. Desde el punto de vista metodológico el modo de emisión del sufragio es anacrónico, antiguo. Eso de obligar al ciudadano a cortar una boleta por una línea de puntos o la obligación de los partidos políticos de distribuir sus propias boletas para que la gente vote es insólito y es una etapa que ya deberíamos haber pasado. Salta y la Ciudad de Buenos Aires dieron un paso importante con respecto a eso incorporando la boleta electrónica.



-Volviendo a la cuestión del periodismo ¿Qué opinión le merecen los medios de baja tirada? ¿Cuál cree que es el mayor porte que hacen?

-Sin duda la cercanía. Primero los medios de baja tirada tienen una proximidad con su público que no tienen los otros. La proximidad genera mayor credibilidad. Allí aparece la posibilidad del reclamo, el vecino que vive a dos cuadras posiblemente te encara porque lo que publicaste no es preciso etc. Esa proximidad genera una responsabilidad mayor.



-Al inicio de esta nota yo le decía que usted tiene una imagen muy suelta…muy desestructurada y un estilo muy especifico… ¿Usted como se define?

-Yo pienso que uno es aquello que se formo en la adolescencia. Por supuesto con matices lógicas por la maduración, las nuevas responsabilidades etc…pero esa esencia iniciática está siempre y domina. Yo creo que sigo siendo un pibe del barrio de Flores

–¿Cómo se lleva con la exposición de imagen pública? Tengamos en cuenta que los medios tienen sus ojos puestos en usted desde que asumió.

-(risas) La verdad que yo actuó normalmente. No tengo nada que no pueda mostrar, ni digo nada que no sea exactamente lo que pienso, ni tengo nada que me ponga incómodo con lo cual la exposición publica me es bastante indiferente…

– En su visión más experimentada, luego de haber transitado el periodismo y en su nueva faceta de funcionario en la rama de la Comunicación Pública ¿Cómo ve actualmente la producción periodística en Argentina y que cambios le haría para mejorar la misma?

– (piensa un rato) Pienso que los medios tienen que adaptarse a nuevas modalidades y soportes. Me refiero, por ejemplo, a la producción en papel. Hoy con los nuevos soportes digitales puede hacerse periodismo de igual calidad sin entrar en los costos de una edición impresa. Sin embargo existe una problemática que esta alcanzado a varios medios por no poder sostener el costo de un producto en papel. Creo que adaptándose a estos cambios se puede informar lo mismo de manera menos costosa. La industria debe ir adaptándose a las nuevas necesidades del mercado.



¿Qué planes tiene a futuro respecto a su desempeño como funcionario y que cambios traerá aparejado la segunda mitad del año en cuanto a lo que a su gestión refriere?

-En principio perfeccionar todos los aspectos de esta área. Me siento muy cómodo y feliz de integrar esta secretaria. Mi Jefe es una persona con la que me gustaría trabajar siempre y a mi edad, eso es invalorable.



-Recientemente se conformo la Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos… ¿Cómo ve usted esta conformación y que aportes cree pueden brindar como organización?

–Veo muy bien que los medios de baja tirada o medios de proximidad como me gusta llamarlos, puedan puedan organizarse y entenderse .Nosotros acompañamos desde siempre en esta gestión a los medios de proximidad y estamos muy contentos de que crezcan, se nucleen y articulen y que publiquen lo que les parezca que deban publicar…porque si hay algo de lo que nos jactamos en este 3 años de gestión es que nunca hemos intervenido en eso. Los acompañamos porque creemos en ellos y en su independencia.

