Historias detrás de escenas : Milito, un ejemplo en Ciudad Oculta

De la curiosidad a la enseñanza del rap y la Literatura. El arte sigue tocando vidas. Un breve recorrido por la historia de Milito, el referente cultural del barrio Ciudad Oculta que estimula la creatividad de otros.

Transcurría el 2016 cuando Milito ser acerco al Programa Arte en Barrios por curiosidad. Sin embargo pronto se convirtió en un referente de la Cultura Popular barrial.

Hoy alienta a sus alumnos y vecinos a participar de salidas culturales en las que conocen los teatros, museos, festivales y espectáculos de la Ciudad además de enseñarles rap y literatura.

Milito es referente cultural del barrio Ciudad Oculta, en el que vive y trabaja en conjunto con Arte en Barrios desde 2016, cuando comenzó el programa de la Ciudad que busca acercar la cultura a todos los barrios porteños.

En realidad su nombre es Emiliano Quipildor, es rapero, tiene 35 años, pero todos lo conocen por su distintivo apodo.

Tiene un dúo de rap y hip-hop, llamado Clan Oculto: junto con su amigo Zaka, rapean juntos desde el año 2004, y se acercaron al programa apenas llegó al barrio. Primero su aporte fue como artista y ya en 2017, Milito comenzó a ser docente del programa del taller de Rap y Literatura para niños entre 6 y 12 años.

Como parte de las actividades de Arte en Barrios, Milito participó junto con sus alumnos y/o dúo de festivales y eventos, como el Festival Ciudad Emergente 2017, o el festival de Tango 2018, donde se subieron al escenario con la compañía del cuarteto de tango de Gabriel Merlino e hicieron convivir clásicos del tango con técnicas del Rap y Hip Hop. También estuvo presente en todos los Encuentros de Arte Urbano como jurado de la categoría Free Style y realizando shows para todos los vecinos.

“El año pasado estuvimos en Arte Urbano, en el primero estuvimos cantando, y en el segundo y tercero estuvimos de jurado. Está muy buena la movida. Que los pibes podamos tener de repente herramientas básicas para hacer un Festival como un buen sonido, una buena puesta en escena, hace que el talento que hay en los barrios se luzca un poco más”, afirmó.

Además, Milito alienta a sus alumnos y vecinos a participar de salidas culturales siempre que pueden.

Durante 2018, asistieron al show de Aladín en el Gran Rex en vacaciones de invierno, conocieron el teatro Colón, el MALBA, la Usina del Arte en más de una oportunidad y formaron parte de la recorrida que organizó Participación Ciudadana en el marco de La Noche de los Museos.

El rapero y docente expresó que “me gusta mucho laburar con los chicos, para que vayan abriendo la cabeza. Me encanta que los pibes puedan salir, ver otras cosas, llevar a un pibe al teatro y que te diga ´Quiero actuar en una obra´. Me encanta que se lleven recuerdos y esas son cosas que no se las van a olvidar”.

