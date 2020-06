Funcionario del GCBA: “La fiesta en la calle de Recoleta no se puede permitir”

Ayer por la tarde, se pudo ver en la calle Talcahuano al 1200, del barrio de Recoleta, una fiesta con un centenar de personas.

Según pudo verse en videos que se viralizaron por las redes sociales, un centenar de personas bailando en la calle, del barrio porteño de Recoleta, al ritmo de la música programada por el DJ Patricio “Pato” Zambrano.

Los sábados y domingos, entre las 18 y las 19 el DJ programa un set de música, que se escucha en toda la cuadra. Debido a que por ley no está permitido hacer ruidos molestos, encontró una alternativa para evitar la advertencia de la Policía: transmite las canciones por las redes y sus vecinos de Recoleta las reproducen en parlantes desde sus balcones.

Es por esto que, Marcelo D’alessandro, secretario de Seguridad porteño, informó que se comunicó personalmente con el fiscal que libró un sumario de oficio por ruidos molestos.

D´Alessandro, dijo en una entrevista que dio a Radio Rivadavia, que “La fiesta en la calle de Recoleta no se puede permitir. No está bien”. Y agregó “Por fin de semana o día de la semana, lamentablemente tenemos hechos como fiestas. La gente ha sido responsable pero hay excepciones”.

El funcionario hacía alusión a lo organizado por Zambrano, quien convirtió su cuadra, Talcahuano al 1200, en un punto de reuniones donde las familias de la zona se encuentran para bailar y violar la cuarentena.

En el día de ayer se vieron imágenes difundidas por redes sociales y la movida generó rechazos y también muestras de apoyo. Por eso, el DJ no se arrepiente. Dice que lo único que pretende hacer es generar un espacio de diversión en medio de la angustia provocada por la pandemia de coronavirus.

El mismo DJ Patricio “Pato” Zambrano se expresó acerca de la polémica que se produjo en la cuadra de su domicilio, donde todos los fines de semana se organizan reuniones para escuchar su música.

En diálogo con un canal de televisión, el DJ sostuvo que “Hay tanta agradecida por esto que es un momento de conexión, de esperanza, de alegría… No hay una falta grave y nadie está violando un decreto; la gente está bailando y quizás lo que habría que hacer es demarcar la calle para que la gente baile separada”.

Zambrano, quien dice no estar arrepentido, sostiene que él no está violando la ley porque entiende que las familias porteñas, tienen la posibilidad de caminar 500 metros a la redonda de su hogar los sábados y domingo.

“Acá no hay malos ni hay buenos. Se dio una situación. No estamos hablando de una fiesta, no era un tumulto, no era pogo”, dijo DJ Pato Zambrano.

(54)