Fiestas sin cumplir los protocolos, aglomeración, incidentes y heridos

En el barrio Porteño Parque Chacabuco, varios jóvenes, resultaron heridos por pirotecnia y accidentes de tránsito, cuando se reunieron para festejar la Navidad.

Gran preocupación por los hechos que se generaron, por no cumplir con los protocolos sanitarios, la fiesta clandestina y fiestas en lugares abiertos, pero nulos en el momento de evitar contagios. Durante la madrugada se recibieron 31 denuncias a través del 147 y los trabajos de investigación en las redes sociales para evitar dichas fiestas.

Las autoridades van a aplicar sanciones a los responsables que organizaron dichas fiestas clandestinas en la ciudad y plazas, porque las mismas, no solo ponen en riesgo a los que participan, sino a los vecinos.

Los operativos realizados en la madrugada, donde los jóvenes vienen llevando este tipo de “juntadas” en las plazas desde antes de las fiestas, en navidad se trabajó con retenes preventivos en parques y plazas públicas.

En el Parque Chacabuco, además, se produjeron varios choques de tránsito, que dejaron varios heridos.

En este festejo prohibido, 16 personas terminaron con lesiones por pirotecnia y riñas, algunos fueron atendidos en el Instituto oftalmológico Santa Lucía y el Hospital de quemados y hay un joven que requirió cirugía.

Las autoridades como informaron anteriormente, van a tomar medidas con respecto a quienes arman estas fiestas en plazas, ya que además de no cumplir con el uso de barbijos y distanciamiento social, el consumo de alcohol provoca riñas y fiestas descontroladas, donde no hay ningún efectivo policial o alguna ayuda tras algún accidente fatal, porque al ser clandestinas su fin es que la conducta de estos jóvenes no tenga límites a la hora de los festejos.

Además del festejo de la navidad, se está previendo las medidas para el resto del año nuevo, con el temor de que esto vuelva a suceder, ya que, si en medio de una Pandemia ocurrió esto, los hechos demuestran que no hay control, responsabilidad, respeto al otro ni preocupación por los contagios y muertes que están ocurriendo con el covid 19.

Con respecto a los contagios, se le suman las reuniones familiares, algunas familias respetaron el protocolo, tanto en cantidad de personas como los lugares donde se reunían, pero en otros casos eso no sucedió y esto preocupa a las autoridades ya que no hay manera de poder saber cuántos familiares hay en un domicilio. Esto es algo que se va a tratar en las próximas reuniones de los Ministerios de Salud, en conjunto con efectivos policiales y personal de la salud.

