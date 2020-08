Fernán Quirós: “Estamos en el lugar alto de la curva de contagios”

now playing

En un nuevo reporte sobre el Covid19, el Ministro de Salud Porteño, dijo que en la ciudad aún “estamos en el lugar alto de la curva de contagios”.

Estos dichos fueron parte de un nuevo reporte del avance del coronavirus en la Ciudad. En tanto que en las últimas 24 horas, se registraron 43 muertos por covid, lo que elevó a 1.958 el total de fallecidos en el distrito.

Esta mañana, Fernán Quirós, en conferencia de prensa desde Parque Patricios, informó que ayer se conocieron 1.305 nuevos casos y 43 muertos por coronavirus.

Esto significa, que en el territorio capitalino, el total de fallecidos asciende a 1.958 y a 81.750 los infectados desde la llegada de la pandemia al país.

En relación a la ocupación de camas de terapia intensiva, el funcionario explicó que está al 62%. Y detalló que en el sistema de salud pública están ocupadas 279 camas críticas sobre un total de 450, mientras en los casos moderados la ocupación es de 47,9% (719 sobre 1.500 disponibles) y en los leves 33% (1.653 sobre 5.000).

En el reporte matutino aclaró el ministro, que la tasa de letalidad, es decir el porcentaje de decesos sobre diagnósticos positivos, se indicó que se ubica en 2,4%.También, comunicaron que 357 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo cual suman 27.634 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia.

Por otra parte, Quirós fue categórico cuando manifestó que “aquí no se ha terminado nada, no estamos de vacaciones, estamos en el lugar alto de la curva de contagios, con un amesetamiento y tendencia al descenso, pero no hemos resuelto nada de la epidemia en la Ciudad”. Y explicó que desde el gobierno porteño “mantenemos la guardia alta y recién cuando hayan descendido críticamente la cantidad de casos o aparezca la vacuna será otra la situación”.

En cuanto al índice de contagiosidad, más conocido como R0, el ministro aseguró que se marcó una baja de 1.1 a 0.95%, aunque la proporción de enfermos leves aumentó un poco.

Asimismo, el titular de la cartera de salud porteña, dijo que esto se debe a que la Ciudad está testeando a todos los convivientes o contactos estrechos de los confirmados. “Detectamos 200 personas por día que son asintomáticas, esto significa que no tiene riesgo y una evolución leve o sin molestia”, dijo.

Y agregó: “No hay tantos candidatos para hisopar” y reveló además que el índice de contagiosidad, más conocido como R0, bajó de 1.1 a 0.95 por ciento.

“Semana a semana hemos ido aumentando la capacidad de testeos y la realización de test por día. Pero hubo un pequeños descenso en la última semana que tiene que ver con no tener tantos candidatos para hisopar, y eso tiene que ver con la evolución de la curva epidemiológica”, detalló esta mañana Fernán Quirós.

