<strong>El programa Barrios a la Cancha se hizo presente en Boedo</strong>

Durante las vacaciones de invierno, vecinos de distintos barrios de la Ciudad disfrutaron de actividades gratuitas en clubes locales, con propuestas deportivas, culturales y recreativas para todas las edades.

Del 28 al 31 de julio, vecinos de Boedo, Villa Lugano, Nueva Pompeya, Flores, Parque Patricios y Versalles participaron de una nueva edición de “Barrios a la Cancha”, el programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de “Barrios en Foco”. La iniciativa, pensada para destacar el rol social y cultural de los clubes barriales, ofreció una nutrida agenda de actividades gratuitas para toda la familia en el marco del receso invernal.

En este sentido, el ciclo comenzó en el Club Juventud y Armonía, en Nueva Pompeya, donde se ofrecieron propuestas tan variadas como una clase de bungee dance con arnés, una exhibición de taekwondo y una práctica abierta de boxeo. La jornada tuvo un momento especial con la participación de Diego “La Joya” Chaves, quien brindó una masterclass de boxeo. Luego, el público pudo disfrutar de un espectáculo de tela aérea como cierre.

Asimismo, el Club Estrella de Boedo fue sede de otra jornada destacada, con la presencia del reconocido basquetbolista Juan “Pipa” Gutiérrez, quien compartió su experiencia en una actividad abierta. En paralelo, se desarrollaron una clase de fútbol y una exhibición de patín artístico que convocaron a familias completas. Por su parte, en el Club Pedro Echagüe, ubicado en el barrio de Flores, la programación incluyó juegos recreativos, actividades sensoriales, talleres artísticos y un espectáculo de magia a cargo del mago Gandalf.

A su vez, el miércoles 30 las actividades se trasladaron a Parque Patricios y Villa Lugano. En el Club Atlético Piraña y el Club Atlético Columna Vertebral, respectivamente, se llevaron a cabo nuevas propuestas con fuerte impronta artística y deportiva. Durante la tarde, se ofrecieron exhibiciones de hockey, futsal, baby fútbol, taekwondo, danza urbana, kangoo jump y boxeo. Además, los asistentes pudieron participar de una charla con el exfutbolista Mariano Juan, que compartió anécdotas y reflexiones sobre su carrera.

En tanto, el cierre del ciclo se celebró el jueves 31 en el Club Versailles, ubicado en el barrio homónimo. Allí, los vecinos disfrutaron de una muestra de fútbol y de una exhibición de taekwondo a cargo de Lara Rossel, campeona mundial de la disciplina, quien actualmente se encuentra en plena preparación para competir en el Mundial de Croacia. La presentación de la atleta fue uno de los momentos más ovacionados por el público, que valoró tanto su destreza como su compromiso con el deporte.

Durante las jornadas, los clubes también ofrecieron chocolate caliente para acompañar las actividades vespertinas y generar un clima de cercanía entre los asistentes. Esta propuesta, si bien centrada en el entretenimiento y el deporte, buscó también fomentar la vida comunitaria y visibilizar el valor que tienen los espacios deportivos barriales como centros de encuentro.

“Barrios a la Cancha” forma parte del programa “Barrios en Foco”, que promueve actividades culturales y sociales en distintas zonas de la Ciudad, poniendo el eje en la identidad de cada barrio y en la importancia de los clubes como instituciones de referencia. Esta edición invernal reforzó esa idea, al reunir a chicos, jóvenes y adultos en espacios donde el deporte, la cultura y la recreación funcionaron como puentes de integración.

