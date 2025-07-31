INICIO INTERES GENERAL El Ejército Argentino: pilar histórico, motor del desarrollo y herramienta de soberanía
El Ejército Argentino: pilar histórico, motor del desarrollo y herramienta de soberanía
INTERES GENERAL
0

El Ejército Argentino: pilar histórico, motor del desarrollo y herramienta de soberanía

320
0
Nota Actual

El Ejército Argentino: pilar histórico, motor del desarrollo y herramienta de soberanía

now playing

<strong>La UBA lanzó un curso gratuito para aprender el trabajo de paseador de perros</strong>

now playing

<strong>Diputados y especialistas debatieron proyectos clave para la Ejecución Penal y el Servicio Penitenciario de la Ciudad</strong>

now playing

<strong>Los museos educativos de la Ciudad ofrecieron propuestas creativas y lúdicas durante el receso invernal</strong>

now playing

<strong>Marcelo Moretti busca regresar a la presidencia de San Lorenzo tras la denuncia por coimas</strong>

now playing

<strong>Continúan las charlas culturales en los Bares Notables de la Ciudad</strong>

Por Ramiro Dagostino

La historia de la Argentina no puede escribirse sin su Ejército. Desde las gestas libertadoras hasta la integración de la Patagonia, desde la industrialización nacional hasta la defensa de nuestras islas australes, el Ejército Argentino ha sido —y debe volver a ser— una herramienta clave del desarrollo soberano.

No lo reivindicamos como fuerza del pasado, ni como símbolo de orden vacío, sino como institución con capacidad de proyectar Nación: con producción propia, con conciencia nacional, con vocación de servicio a la Patria.

📜 De San Martín a la construcción del Estado nacional

Desde las campañas de la Independencia, el Ejército fue más que una fuerza armada: fue un brazo civilizador, unificador, constructor. San Martín no cruzó los Andes solo con fusiles, sino con un proyecto político: liberar naciones hermanas y fundar una Patria Grande.

Luego, el Ejército fue protagonista en la formación territorial argentina. Campañas como la del Desierto —con sus luces y sombras, aún debatidas— extendieron la presencia del Estado en regiones donde de otro modo se habría consolidado la fragmentación. La Patagonia, que hoy defendemos como parte irrenunciable de nuestra soberanía, fue integrada gracias a esa capacidad de acción territorial.

🛠️ Militares con visión productiva

Lejos de los prejuicios sobre un militarismo sin pensamiento, la Argentina conoció oficiales con mirada estratégica: Manuel Savio y Enrique Mosconi son referentes ineludibles.

Savio fundó Fabricaciones Militares, impulsó SOMISA y fue claro: “El que no tiene acero, no tiene defensa.” Entendía que sin industria pesada no hay independencia real.

Mosconi, por su parte, fue el padre de YPF y de la soberanía energética, convencido de que ningún país puede sostener su libertad si depende de multinacionales para abastecerse.

🇦🇷 Malvinas y una gesta injustamente manipulada

En 1982, el Ejército volvió al centro de la historia con la guerra de las Islas Malvinas. Si bien la conducción política del conflicto fue errónea, miles de soldados argentinos combatieron con honor. Esa entrega sigue viva en el pueblo, a pesar de los intentos por reducir esa historia a una caricatura.

⚠️ Deslegitimación, vaciamiento y dependencia

Hoy, el Ejército atraviesa una etapa crítica. Presupuesto asfixiado. Sueldos indignos que empujan a cuadros formados a abandonar la fuerza o buscar otros horizontes. Una obra social colapsada. Y un modelo de reequipamiento que cancela el FONDEF —creado para fortalecer con producción nacional— y lo reemplaza por compras externas sin continuidad ni desarrollo local.

No se puede reclamar soberanía sobre Malvinas mientras se desmantela el instrumento militar que debe respaldar ese reclamo. La diplomacia sin defensa es oratoria sin sustento.

⚖️ Sobre el pasado: memoria sí, estigmatización no

Los crímenes de la última dictadura merecen condena histórica y judicial. Pero no puede proyectarse esa mancha sobre generaciones que no participaron de esos hechos y que han sido formadas en democracia, con profesionalismo y compromiso constitucional. No hay defensa nacional posible si se estigmatiza de forma colectiva y permanente a quienes hoy integran nuestras fuerzas.

🔧 Una defensa soberana necesita industria y planificación

No hay Nación sin defensa, ni defensa sin dignidad profesional, ni dignidad sin presupuesto. Y ese presupuesto requiere voluntad política y visión estratégica. Lo dijo Savio con claridad:

> “Si el país renuncia a contar con industria pesada, perderá la oportunidad de ocupar el lugar que le corresponde… dependerá en forma excesiva de la buena voluntad ajena.”

El Ejército no es una postal del pasado. Es un actor necesario del futuro: para proyectar soberanía, generar industria, y reconstruir un proyecto nacional que deje de pensar en clave de subordinación externa

(320)

Related posts:
Una Ciudad Limpia: el Compromiso de Todos
Mauricio Macri se reunió con Hernán Lacunza.
La Ciudad celebrará el Día de la Patria con múltiples actividades culturales
En la Ciudad, las Mascotas viajaran en Subte

No related posts.

tags:
Nuevo Ciclo
Nuevo Ciclo Nuestros artículos son de producción propia, cualquiera puede reproducir citando la fuente. Las opiniones expresadas en los artículos firmados que no pertenezcan a nuestra producción propia son responsabilidad de sus autores, y no necesariamente del editor. Nuevo Ciclo no es responsable del contenido de los avisos publicitarios.
Artículos Relacionados

La UBA lanzó un curso gratuito para aprender el trabajo de paseador de perros

Nuevo Ciclo 0

Diputados y especialistas debatieron proyectos clave para la Ejecución Penal y el Servicio Penitenciario de la Ciudad

Nuevo Ciclo 0

Los museos educativos de la Ciudad ofrecieron propuestas creativas y lúdicas durante el receso invernal

Nuevo Ciclo 0

Marcelo Moretti busca regresar a la presidencia de San Lorenzo tras la denuncia por coimas

Nuevo Ciclo 0

Continúan las charlas culturales en los Bares Notables de la Ciudad

Nuevo Ciclo 0

Recuperan un predio tomado en Palermo tras dos décadas de ocupación

Nuevo Ciclo 0

Último fin de semana de vacaciones de invierno con propuestas culturales y recreativas en toda la Ciudad

Nuevo Ciclo 0

Agenda repleta de propuestas para disfrutar las vacaciones de invierno en familia

Nuevo Ciclo 0

Autorizan la construcción de una vuelta al mundo en Puerto Madero

Nuevo Ciclo 0

Ante la caída del turismo internacional, la Ciudad impulsa un plan conjunto con el sector privado

Nuevo Ciclo 0
Close