El Ejército Argentino: pilar histórico, motor del desarrollo y herramienta de soberanía

Por Ramiro Dagostino

La historia de la Argentina no puede escribirse sin su Ejército. Desde las gestas libertadoras hasta la integración de la Patagonia, desde la industrialización nacional hasta la defensa de nuestras islas australes, el Ejército Argentino ha sido —y debe volver a ser— una herramienta clave del desarrollo soberano.

No lo reivindicamos como fuerza del pasado, ni como símbolo de orden vacío, sino como institución con capacidad de proyectar Nación: con producción propia, con conciencia nacional, con vocación de servicio a la Patria.

📜 De San Martín a la construcción del Estado nacional

Desde las campañas de la Independencia, el Ejército fue más que una fuerza armada: fue un brazo civilizador, unificador, constructor. San Martín no cruzó los Andes solo con fusiles, sino con un proyecto político: liberar naciones hermanas y fundar una Patria Grande.

Luego, el Ejército fue protagonista en la formación territorial argentina. Campañas como la del Desierto —con sus luces y sombras, aún debatidas— extendieron la presencia del Estado en regiones donde de otro modo se habría consolidado la fragmentación. La Patagonia, que hoy defendemos como parte irrenunciable de nuestra soberanía, fue integrada gracias a esa capacidad de acción territorial.

🛠️ Militares con visión productiva

Lejos de los prejuicios sobre un militarismo sin pensamiento, la Argentina conoció oficiales con mirada estratégica: Manuel Savio y Enrique Mosconi son referentes ineludibles.

Savio fundó Fabricaciones Militares, impulsó SOMISA y fue claro: “El que no tiene acero, no tiene defensa.” Entendía que sin industria pesada no hay independencia real.

Mosconi, por su parte, fue el padre de YPF y de la soberanía energética, convencido de que ningún país puede sostener su libertad si depende de multinacionales para abastecerse.

🇦🇷 Malvinas y una gesta injustamente manipulada

En 1982, el Ejército volvió al centro de la historia con la guerra de las Islas Malvinas. Si bien la conducción política del conflicto fue errónea, miles de soldados argentinos combatieron con honor. Esa entrega sigue viva en el pueblo, a pesar de los intentos por reducir esa historia a una caricatura.

⚠️ Deslegitimación, vaciamiento y dependencia

Hoy, el Ejército atraviesa una etapa crítica. Presupuesto asfixiado. Sueldos indignos que empujan a cuadros formados a abandonar la fuerza o buscar otros horizontes. Una obra social colapsada. Y un modelo de reequipamiento que cancela el FONDEF —creado para fortalecer con producción nacional— y lo reemplaza por compras externas sin continuidad ni desarrollo local.

No se puede reclamar soberanía sobre Malvinas mientras se desmantela el instrumento militar que debe respaldar ese reclamo. La diplomacia sin defensa es oratoria sin sustento.

⚖️ Sobre el pasado: memoria sí, estigmatización no

Los crímenes de la última dictadura merecen condena histórica y judicial. Pero no puede proyectarse esa mancha sobre generaciones que no participaron de esos hechos y que han sido formadas en democracia, con profesionalismo y compromiso constitucional. No hay defensa nacional posible si se estigmatiza de forma colectiva y permanente a quienes hoy integran nuestras fuerzas.

🔧 Una defensa soberana necesita industria y planificación

No hay Nación sin defensa, ni defensa sin dignidad profesional, ni dignidad sin presupuesto. Y ese presupuesto requiere voluntad política y visión estratégica. Lo dijo Savio con claridad:

> “Si el país renuncia a contar con industria pesada, perderá la oportunidad de ocupar el lugar que le corresponde… dependerá en forma excesiva de la buena voluntad ajena.”

El Ejército no es una postal del pasado. Es un actor necesario del futuro: para proyectar soberanía, generar industria, y reconstruir un proyecto nacional que deje de pensar en clave de subordinación externa

(320)