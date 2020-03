El Centro Cultural Kirchner celebrará el Día Internacional de la Mujer

now playing

Del 4 al 7 de marzo, el CCK (Centro Cultural Kirchner) celebrará el día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, ofreciendo charlas, conciertos, exposiciones y debates.

“Nosotras movemos el mundo” es la consigna que presenta la celebración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se llevará adelante en el CCK, del 4 al 7 de marzo. Además contará con una mega exposición titulada “Políticas del deseo: para todes, tode”, que aúna 250 obras de diferentes artistas desplegadas en tres pisos del antiguo correo central.

El evento está organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación en conjunto con el flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y tendrá su inauguración el domingo 1º de marzo en Tecnópolis y continuará en el Centro Cultural Kirchner durante cuatro días.

Se estima que puedan participar 80 mil personas a las más de cien actividades que contarán con 50 especialistas invitadas de todo el país. Las actividades estarán a cargo de artistas, fotógrafas, poetas, compositoras, músicas, cantantes, bailarinas y diseñadoras de todo el territorio argentino, que darán forma a la mega muestra que realizará la curadora Kekena Corvalán.

“La cuestión clave fue pensar no solo en lo federal sino también en lo crítico, sensible y poético que es el lugar desde donde las artistas enuncian, en relación a la diversidad no solo como género pero sí en relación a una pluralidad de voces, de percepciones y de geografías desparramadas, porque hay por lo menos una artista por cada provincia argentina“, contó Corvalán en diálogo con Télam.

Además la curadora sostuvo que “En sus obras, Olmi toma las figuras de Evita, Perón y Cristina Fernández de Kirchner y las coloca en otros contextos, como por ejemplo Evita cocinando, o remando en un bote. En esta operatoria, la piensa inmortal. Es una Evita eterna y presente, más que como una mujer como una matriz de sensibilidades y de percepciones que permean todo el siglo XX y XXI. Evita quizás sea una de las mujeres más famosas de la historia universal”.

Uno de los focos principales de la muestra es un tema de absoluta actualidad: “El deseo cuerpifica”. “La territorialización del deseo. No hay deseo si no hay cuerpo. Y es quizás la gran revolución de los últimos años que impusimos y propusimos las mujeres. El cuerpo es un lugar de batalla y nosotras estamos dando esa batalla“, describe Corvalán.

Por su parte, la Directora del CCK, Verónica Fiorito, señaló que “Toda la programación que proponemos está cruzada por la actualidad de los movimientos nacionales y continentales de estos últimos años. La fuerza de los feminismos desde el 2015 creció y queremos que ese crecimiento se materialice. Además cada 8 de marzo es diferente, y planteamos una semana de actividades para dar cuenta de que no es un día, un homenaje sino una lucha diaria y constante”.

