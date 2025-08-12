<strong>Diputados y especialistas debatieron proyectos clave para la Ejecución Penal y el Servicio Penitenciario de la Ciudad</strong>

En una reunión conjunta de cuatro comisiones, legisladores, funcionarios y expertos analizaron iniciativas para crear el sistema penitenciario porteño, priorizando la resocialización y la participación de las víctimas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó la semana con una intensa agenda parlamentaria marcada por el trabajo conjunto de las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales. Durante el encuentro, se avanzó en el análisis de dos proyectos de ley fundamentales vinculados a la Ejecución Penal y a la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad, iniciativas que buscan sentar las bases para un sistema penitenciario propio y actualizado.

En este sentido, la Comisión de Justicia, presidida por Inés Parry, junto a las comisiones de Seguridad a cargo de Gimena Villafruela, Legislación del Trabajo bajo la presidencia de Matías Barroetaveña, y Asuntos Constitucionales liderada por Hernán Reyes, convocaron a diversos especialistas para enriquecer el debate con múltiples perspectivas.

Además de los legisladores, participaron funcionarios del Poder Ejecutivo porteño vinculados al área, como Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, y Adrián Patricio Grassi, subsecretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia de la Ciudad. Asimismo, expusieron referentes destacados del ámbito federal y académico, entre ellos Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación; Gabriela Gusis, docente e investigadora en Derecho Penal y Criminología; Carla Cavalieri, vicepresidenta segunda de la Cámara de Casación, Apelación Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas; Eduardo Villalba, especialista en Seguridad; Gerónimo Vega, representante de la Asociación de Pensamiento Penal; y Manuel Truffó, doctor en Ciencias Sociales y director del Área de Justicia del CELS.

Durante la jornada, los expertos coincidieron en que la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad demanda una ley precisa que evite arbitrariedades o interpretaciones divergentes por parte de los jueces. En este sentido, subrayaron que el foco principal debe estar puesto en la resocialización, haciendo especial hincapié en la capacitación y el trabajo para quienes se encuentran privados de la libertad.

Asimismo, se destacó la relevancia de la participación activa de las víctimas en los procesos judiciales y penitenciarios, junto con la necesidad de agilizar procedimientos a través de la oralidad para una mayor transparencia y celeridad. También se remarcó la importancia de promover alternativas al encierro y reducir al mínimo el uso de la prisión, apuntando a establecer políticas postpenitenciarias orientadas a evitar la reincidencia y fomentar la reinserción social.

Por otro lado, en el mismo día se desarrolló una sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se retomó el tratamiento de una ley recientemente sancionada que duplica la cantidad máxima de eventos anuales que los clubes pueden organizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elevándola de 24 a 48. Para garantizar la correcta aplicación de esta norma y permitir su implementación, se trabajó en un veto parcial que busca adaptar la ley a la normativa vigente. Esta medida deberá ser oficializada en la próxima sesión ordinaria mediante la aprobación por mayoría de los diputados.

Esta iniciativa apunta a fortalecer la financiación de las instituciones deportivas porteñas, otorgándoles una mayor posibilidad de generar ingresos a través de la organización de eventos y contribuyendo así a su sostenibilidad económica en un contexto complejo.

(273)