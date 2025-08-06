<strong>Continúan las charlas culturales en los Bares Notables de la Ciudad</strong>

INICIO INTERES GENERAL Continúan las charlas culturales en los Bares Notables de la Ciudad
Durante agosto, vecinos y turistas podrán participar de encuentros gratuitos en cafés emblemáticos porteños, con propuestas que abordan temas históricos, patrimoniales y literarios sin necesidad de inscripción previa.

En el marco de su agenda cultural de invierno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó una nueva edición del ciclo de charlas en Bares Notables, una propuesta que invita a redescubrir el patrimonio, la historia y la identidad porteña a través de encuentros abiertos al público. A lo largo del mes de agosto, destacados especialistas conducirán conferencias gratuitas en algunos de los cafés más emblemáticos del territorio porteño, combinando reflexión, cultura y tradición en espacios con fuerte arraigo barrial.

Este ciclo busca generar instancias de diálogo accesibles en rincones históricos de la Ciudad, promoviendo la difusión del conocimiento y el encuentro comunitario. Todas las actividades son presenciales, de entrada libre hasta agotar la capacidad del lugar, y no se suspenden en caso de lluvia.

La programación comienza el miércoles 6 de agosto a las 18 con “La persistencia de la razón en la locura”, una charla a cargo de Fabio Ares y Carlos Dellacasa que explorará las ideas de Domingo Cabred y el trabajo realizado en el Taller de Imprenta y Encuadernación del Hospicio de las Mercedes. El encuentro será en The Brighton, ubicado en Sarmiento 645, y tendrá una duración aproximada de una hora.

En tanto, el lunes 11 de agosto a las 17:30 se desarrollará “Arqueología de la vajilla navegante. La Cruz de Santiago en el pecio de Zen City”, dirigida por Marcelo Weissel. Esta actividad tendrá lugar en el Bar Cabildo de Buenos Aires, en Perú 86, y se extenderá por una hora y media. La propuesta se enfoca en el análisis de objetos recuperados de naufragios, desde una perspectiva arqueológica y patrimonial.

Por su parte, dentro del ciclo de conferencias titulado “La ciudad moderna y sus patrimonios”, se presentará la charla “Buenos Aires y las migraciones de origen afrodescendiente y africano” el lunes 18 de agosto a las 18, en el Bar La Poesía, en Chile 502. Omer Freixa será el encargado de esta exposición que invita a revisar críticamente la historia local para poner en cuestión la narrativa de una Argentina concebida únicamente como “blanca y europea”. Según indica la presentación, se abordarán los procesos migratorios provenientes del África subsahariana desde finales del siglo XX, con énfasis en su impacto sobre el presente urbano y cultural.

En la misma línea de revisión histórica, el viernes 22 de agosto a las 18, José María González Losada brindará la charla “San Martín sin solemnidades” en The New Brighton. En esta ocasión, se propone analizar al prócer desde una óptica despojada de bronces y monumentos, con el objetivo de humanizar su figura y rescatar su dimensión más personal y política.

Finalmente, el lunes 25 de agosto a las 17:30 se celebrará el Día del Lector con “La esquina de Poema y Ciudad. Cruces callejeros de Buenos Aires”, una conversación entre Roberto Domínguez y Gabriel Seisdedos. El encuentro tendrá lugar nuevamente en el Bar Cabildo de Buenos Aires y girará en torno a las intersecciones entre poesía y urbanidad, con especial foco en las esquinas como puntos de inspiración, memoria y construcción simbólica en el imaginario porteño.

