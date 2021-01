Consejos para evitar contagios y tener una celebración responsable en estas fiestas

El Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós informó, que respetemos el uso de barbijo, que las reuniones sean en lugares abiertos y ventilados de no más de tres núcleos familiares.

El ministro habló dentro del marco de la Pandemia, donde se refiere a los cuidados que debemos tener en las fiestas por los contagios y nos da por medio de declaraciones desde la sede del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ubicada en la calle Uspallata 315 del barrio porteño de Parque Patricios, una serie de recomendaciones. El Ministro nos habla del ascenso de la curva de contagios que está ocurriendo actualmente.

El ministro se refirió a los cuidados y dijo lo siguiente:

“Es momento que todos podamos descansar y disfrutar, solo que tenemos que tener algunos cuidados muy particulares, y muy especiales para hacerlo de forma segura ¿Cuáles son esos cuidados?”

Y agregó: “Todas las veces que puedas, si tenes patio, un balcón, terraza o un jardín, hacelo en un lugar abierto, cuanto más abierto más seguro vas a estar.

“En el caso que no tengas esos lugares abiertos, abrí las ventas y puertas de par en par, cuanta más ventilación mejor y sobre todo si el lugar no esta tan ventilado, no juntes tantos núcleos familiares, sino tú familia más íntima, a lo mejor con otro segundo grupo familiar o como máximo un tercer grupo familiar, pero no pases de eso, es demasiado el riesgo”, recomendó el ministro.

“Por supuesto si lo vamos a hacer de esa manera, las mesas deben estar lo más separadas posibles, pequeñas mesas de tres ,cuatro o cinco lugares por metro y medio sería ideal, así ,pueden compartir todos el momento pero a distancia de los otros, y siempre usar el barbijo hasta que te sientes a comer, parece un poco incómodo ya que estamos festejando con barbijo, pero es el esfuerzo que tenemos que hacer este año, es lo que podemos aportar para cuidarnos de esta Pandemia y por supuesto que si tenes en la familia o en algunas de las familias una persona de mucha edad o con alguna enfermedad, cuídalas especialmente, que use barbijo permanentemente, que este un poco mas distanciado del resto, que en el mismo espacio pueda disfrutar, pero que siempre mantenga un distanciamiento físico suficiente”, precisó esta mañana el titular de la cartera de salud porteña.

“Por eso de corazón les digo que pasemos bien las fiestas y brindemos por un futuro que empiece a encontrar una esperanza y que nos lleve a una vida nuevamente, que podamos disfrutar plenamente como siempre quisimos hacerlo, muchas gracias”, finalizó Fernán Quiros.

