Código Urbanístico: se llevó adelante una audiencia para su modificación

Se llevó adelante una audiencia pública, para realizar una modificación en el Código Urbanístico.

La diputada Victoria Roldán Méndez, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, del bloque Vamos Juntos fue quien condujo el debate presidenta de

Los principales temas del debate, fueron la calidad ambiental, la capacidad constructiva y la densidad poblacional de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Quiénes participaron de la audiencia pública virtual? Vecinos, comuneros, funcionarios y profesionales de la construcción, allí se trató la modificación del Código Urbanístico (CU) porteño.

“El nuevo código incrementa la capacidad constructiva de la Ciudad sin tener en cuenta la densidad poblacional de los barrios”, afirmó durante la audiencia Myriam Godoy, habitante del barrio de Almagro, donde “se siguen dando permisos de construcción a pesar de tener 32.500 habitantes por kilómetro cuadrado, faltan plazas y vacantes escolares”.

Por otra parte, Godoy manifestó que “en la Ciudad hay 138.000 viviendas ociosas, muchas de ellas suntuosas y, al mismo tiempo, uno de cada siete porteños vive en villas miseria. Debería darnos vergüenza”.

Y agregó, coincidentemente con otros vecinos, que “se modifique el Código Urbanístico de la Ciudad sin esperar la actualización de lo que debería ser su Ley marco: el Plan Urbano Ambiental (PUA), el cual actualmente está obsoleto, ya que data de la década de 1990”.

Cabe señalar que el Consejo del Plan Urbano Ambiental (Copua) de la Ciudad se conformó en julio último y está en una etapa inicial de actualización.

Marta Stolkiner, propietaria de un estudio de arquitectura y habitante del barrio de San Telmo, dijo: “No avancemos en aplicar normativas cuyas consecuencias no son conocidas porque no han sido todavía evaluadas”. Asimismo, señaló que las modificaciones al CU deberían “anularse hasta tanto no se actualice el Plan Urbano Ambiental“.

Luego se escuchó la palabra de Patricia Duró, habitante de la Comuna 15, estuvo en desacuerdo con el permiso que otorgará el nuevo CU para “utilizar el pulmón central de manzana como estacionamiento subterráneo, cuando el suelo absorbente ya es insuficiente en la Ciudad, lo que resulta en inundaciones“.

En otra instancia de la audiencia y mediante videoconferencia, participaron funcionarios del Ejecutivo local, como Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano, quien explicó que las modificaciones al CU fueron “impulsadas por la Jefatura de Gobierno y consensuadas con instituciones representativas de los profesionales de la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería civil”.

