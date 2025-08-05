<strong>Clase de cocina centroamericana en el Mercado San Nicolás con entrada gratuita</strong>

El ciclo “Sabores del Mundo” ofrecerá una experiencia culinaria participativa con recetas típicas, degustación de café y música en vivo este miércoles 6 de agosto en el barrio de San Nicolás.

Este miércoles 6 de agosto, de 17 a 19 horas, el Mercado San Nicolás será sede de una nueva jornada del ciclo “Sabores del Mundo”, una iniciativa que promueve la diversidad cultural a través de la gastronomía. En esta oportunidad, los sabores y tradiciones de Centroamérica serán los protagonistas de una clase participativa organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de BA Capital Gastronómica, en conjunto con las embajadas de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, y con el acompañamiento del proyecto culinario Centraka.

La propuesta busca acercar al público porteño y a quienes visiten la Ciudad un recorrido sensorial por la cocina centroamericana, a través de preparaciones tradicionales, degustaciones y presentaciones en vivo. Durante la clase, los chefs Andrea Montano y Benjamín Ávalos enseñarán cómo preparar algunas de las recetas más representativas de la región, en un formato dinámico que combina técnica culinaria y transmisión cultural.

En este sentido, los asistentes podrán conocer el paso a paso para elaborar distintas versiones de horchata centroamericana, una bebida típica con múltiples variantes regionales. Además, se enseñarán platos tradicionales basados en arroz y frijoles, como el casamiento, el gallo pinto y el arroz con guandú al coco, que reflejan la identidad alimentaria de los países participantes.

El evento tendrá lugar en el Mercado San Nicolás, ubicado en avenida Córdoba 1750, y será de acceso libre y gratuito. No obstante, quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace: https://bit.ly/InscripciónClasedeCocina.

Asimismo, como parte de esta celebración de la cultura centroamericana, se realizará una degustación especial de cafés provenientes de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que permitirá a los presentes descubrir los aromas y sabores característicos de estos países, reconocidos internacionalmente por su producción cafetera de alta calidad.

El encuentro cerrará con una presentación musical a cargo del Coro Azul de la Embajada de El Salvador, que sumará un componente artístico al evento y reforzará el vínculo entre la gastronomía y las expresiones culturales tradicionales.

Por su parte, desde BA Capital Gastronómica señalaron que el objetivo de este ciclo es “revalorizar la riqueza de las cocinas del mundo” y fomentar el intercambio cultural a través de propuestas abiertas a la comunidad. En la misma línea, el programa apuesta a fortalecer la identidad multicultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posicionándola como un destino gastronómico diverso, inclusivo y dinámico.

A su vez, la elección del Mercado San Nicolás como sede para este tipo de actividades no es casual: este espacio recuperado y renovado en los últimos años funciona como un polo gastronómico y cultural en el corazón del microcentro, con una fuerte impronta en la promoción del consumo local, el desarrollo sostenible y la educación alimentaria.

El ciclo “Sabores del Mundo” forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno porteño orientada a consolidar la cultura gastronómica como motor de desarrollo económico, social y turístico. Estas acciones buscan generar nuevas oportunidades para emprendedores del sector, al tiempo que acercan al público experiencias accesibles y enriquecedoras en distintos barrios de la Ciudad.

