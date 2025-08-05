INICIO GASTRONOMIA Clase de cocina centroamericana en el Mercado San Nicolás con entrada gratuita
Clase de cocina centroamericana en el Mercado San Nicolás con entrada gratuita
GASTRONOMIA
0

Clase de cocina centroamericana en el Mercado San Nicolás con entrada gratuita

219
0
Nota Actual

<strong>Clase de cocina centroamericana en el Mercado San Nicolás con entrada gratuita</strong>

now playing

<strong>La UBA lanzó un curso gratuito para aprender el trabajo de paseador de perros</strong>

now playing

<strong>Diputados y especialistas debatieron proyectos clave para la Ejecución Penal y el Servicio Penitenciario de la Ciudad</strong>

now playing

<strong>Los museos educativos de la Ciudad ofrecieron propuestas creativas y lúdicas durante el receso invernal</strong>

now playing

<strong>Marcelo Moretti busca regresar a la presidencia de San Lorenzo tras la denuncia por coimas</strong>

now playing

<strong>Continúan las charlas culturales en los Bares Notables de la Ciudad</strong>

El ciclo “Sabores del Mundo” ofrecerá una experiencia culinaria participativa con recetas típicas, degustación de café y música en vivo este miércoles 6 de agosto en el barrio de San Nicolás.

Este miércoles 6 de agosto, de 17 a 19 horas, el Mercado San Nicolás será sede de una nueva jornada del ciclo “Sabores del Mundo”, una iniciativa que promueve la diversidad cultural a través de la gastronomía. En esta oportunidad, los sabores y tradiciones de Centroamérica serán los protagonistas de una clase participativa organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de BA Capital Gastronómica, en conjunto con las embajadas de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, y con el acompañamiento del proyecto culinario Centraka.

La propuesta busca acercar al público porteño y a quienes visiten la Ciudad un recorrido sensorial por la cocina centroamericana, a través de preparaciones tradicionales, degustaciones y presentaciones en vivo. Durante la clase, los chefs Andrea Montano y Benjamín Ávalos enseñarán cómo preparar algunas de las recetas más representativas de la región, en un formato dinámico que combina técnica culinaria y transmisión cultural.

En este sentido, los asistentes podrán conocer el paso a paso para elaborar distintas versiones de horchata centroamericana, una bebida típica con múltiples variantes regionales. Además, se enseñarán platos tradicionales basados en arroz y frijoles, como el casamiento, el gallo pinto y el arroz con guandú al coco, que reflejan la identidad alimentaria de los países participantes.

El evento tendrá lugar en el Mercado San Nicolás, ubicado en avenida Córdoba 1750, y será de acceso libre y gratuito. No obstante, quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace: https://bit.ly/InscripciónClasedeCocina.

Asimismo, como parte de esta celebración de la cultura centroamericana, se realizará una degustación especial de cafés provenientes de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que permitirá a los presentes descubrir los aromas y sabores característicos de estos países, reconocidos internacionalmente por su producción cafetera de alta calidad.

El encuentro cerrará con una presentación musical a cargo del Coro Azul de la Embajada de El Salvador, que sumará un componente artístico al evento y reforzará el vínculo entre la gastronomía y las expresiones culturales tradicionales.

Por su parte, desde BA Capital Gastronómica señalaron que el objetivo de este ciclo es “revalorizar la riqueza de las cocinas del mundo” y fomentar el intercambio cultural a través de propuestas abiertas a la comunidad. En la misma línea, el programa apuesta a fortalecer la identidad multicultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posicionándola como un destino gastronómico diverso, inclusivo y dinámico.

A su vez, la elección del Mercado San Nicolás como sede para este tipo de actividades no es casual: este espacio recuperado y renovado en los últimos años funciona como un polo gastronómico y cultural en el corazón del microcentro, con una fuerte impronta en la promoción del consumo local, el desarrollo sostenible y la educación alimentaria.

El ciclo “Sabores del Mundo” forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno porteño orientada a consolidar la cultura gastronómica como motor de desarrollo económico, social y turístico. Estas acciones buscan generar nuevas oportunidades para emprendedores del sector, al tiempo que acercan al público experiencias accesibles y enriquecedoras en distintos barrios de la Ciudad.

(219)

Related posts:
Los bagels se adaptan al estilo porteño
Buscan que restaurantes incorporen la "porción bariátrica" de la mitad de un plato
Día mundial de la Pizza, la de muzzarella la más consumida por los argentinos
El café y la pizza : los costos según tu barrio

No related posts.

tags:
Nuevo Ciclo
Nuevo Ciclo Nuestros artículos son de producción propia, cualquiera puede reproducir citando la fuente. Las opiniones expresadas en los artículos firmados que no pertenezcan a nuestra producción propia son responsabilidad de sus autores, y no necesariamente del editor. Nuevo Ciclo no es responsable del contenido de los avisos publicitarios.
Artículos Relacionados

Cinco restaurantes con identidad propia fuera de los circuitos gastronómicos tradicionales de Buenos Aires

Nuevo Ciclo 0

El bodegón Roque de Boedo, un templo gastronómico 

Nuevo Ciclo 0

Eléctrica Pizza, el rincón gastronómico de Villa Crespo entre las 100 mejores del mundo

Nuevo Ciclo 0

Exquisitos sabores coreanos desde $4.500 en la Gastro Corea Food Week 

Nuevo Ciclo 0

Comienza la segunda edición de la Semana de la Comida Histórica en la Ciudad 

Nuevo Ciclo 0

Día mundial de la Pizza, la de muzzarella la más consumida por los argentinos

Nuevo Ciclo 0

Buscan que restaurantes incorporen la “porción bariátrica” de la mitad de un plato

Nuevo Ciclo 0

Clarito: el trago argentino que hace furor

Nuevo Ciclo 0

Almagro y sus milanesas a puro rock porteño

Nuevo Ciclo 0

Los menú mas asquerosos que son elite en otras culturas

Nuevo Ciclo 0
Close