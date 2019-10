Caso Thelma Fardín: Juan Darthés acusado de violación por la justicia nicaragüense

El miércoles pasado, la justicia de Nicaragua realizó la acusación por violación agravada, contra el actor Juan Darthés.

Según fuentes de la fiscalía, la violación fue calificada como “agravada” por la fiscal Dinarte porque “había un vínculo de confianza (entre Darthés y Fardin) y porque producto de la violación ella tiene una afectación psicológica grave”.

La actriz denunció a Juan Darthés, por un hecho que ocurrió cuando Fardín tenía 16 años, y el actor 45, un una gira de la tira televisiva “Patito Feo”, por Nicaragua, junto a el resto del elenco.

La denuncia se dio a conocer en diciembre de 2018, en una conferencia de prensa del Colectivo de Actrices Argentinas.

Luego de conocer la noticia que llegaba desde Nicaragua, Thelma Fardín dijo a medios de prensa: “Estoy emocionada. Me acabo de dar cuenta cuánto me pesaba esta mochila sobre mi espalda. Aunque continuaba con mi vida, estar esperando novedades de una justicia con tiempos lentos no hace bien. Agradezco al movimiento de mujeres que me permitió sanar, a otros niveles”. Y agregó: “Son muy pocas las causas que son elevadas a juicio con una acusación formal. Más allá de mi caso particular voy a seguir trabajando para que sea el sistema el que se modifique”.

Por su parte, Sabrina Cartabia, la abogada de Fardín expresó que “En breve deberíamos tener novedades. Si eso sucede el juez va a pedir la extradición a Brasil. En el caso de que Brasil no extradite, que ya sabemos que va a suceder, por un principio constitucional, tendremos que llevar adelante el juicio en esa jurisdicción”.

Ayer por la mañana, la actriz leyó un comunicado en el que recordó también las denuncias contra Darthés de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos.

El comunicado dice: “Hoy estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo a partir de mi denuncia se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Pacifico Dabul por el delito de violación agravada”.

“Pero este es un caso excepcional, las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad. El 97% de las denuncias por violación no prosperan, mientras que solo el 1% obtiene una condena”.

“Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos. Aun cuando nos sometamos a todo lo que se nos exige, somos juzgadas y revictimizadas”.

“Juntas logramos hacer de una experiencia personal traumática; un hecho político que se convirtió en el disparador para que muchas se animen a exigir que la impunidad, la crueldad del silencio y la soledad dejen de ser parte de la vida diaria”.

“A partir de mi denuncia las llamadas al 144 aumentaron un 1240% en sólo 48 horas”.

(44)