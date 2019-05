Banco Ciudad entre los mejores lugares para trabaar en argentina para mujeres 2019

now playing

Banco Ciudad fue reconocido por Great Place to Work como una de las organizaciones a nivel nacional que realizan mayores esfuerzos para revertir la situación de la mujer en el ámbito laboral y generar un excelente lugar para trabajar para todos sus colaboradores.

En un evento organizado​ la tarde de ayer por Great Place to Work en el Hotel Panamericano, se anunciaron los resultados del primer ranking de empleadores con perspectiva de género, donde Banco Ciudad fue reconocido junto a otras nueve empresas – dentro del grupo de empresas que emplean a más de 1000 personas -, como uno de los 10 mejores lugares para trabajar en Argentina para las mujeres.

En representación del Banco Ciudad, estuvieron Gustavo Cardoni, gerente General, y Elena Cafaldo, gerente de Recursos Humanos, para recibir el reconocimiento.

Es el primer ranking de este tipo que se realiza en Argentina, en el que participaron empresas e instituciones con dotaciones de más de 20 empleados, con un mínimo de 20% de mujeres.

Esta iniciativa se enmarca en el concepto de Great Place to Work For All, que impulsa a las organizaciones a poner el foco en la diversidad y en la posibilidad de crear una experiencia positiva para todos los colaboradores, sin importar quiénes son o cuál es su función.

Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, celebró el reconocimiento a la entidad y señaló que: “Desde 2014 medimos el clima laboral a través de la metodología de Great Place To Work y trabajamos fuertemente sobre iniciativas y planes de acción específicos para generar ambientes de trabajo más saludables y mejorar los vínculos de confianza entre líderes y colaboradores.

Además, con esta perspectiva, y en el marco de una amplia agenda de género que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad, este año hemos lanzado la primera línea integral para mujeres emprendedoras para impulsar el desarrollo de sus proyectos”.

El ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina para Mujeres 2019 se elaboró a partir de las respuestas a una encuesta anónima realizada a todos los empleados de las empresas participantes y del relevamiento y análisis de sus prácticas culturales, beneficios, programas de desarrollo y liderazgo para mujeres.

A través de este reconocimiento, Great Place to Work busca inspirar a otras organizaciones a sumarse al desafío de disminuir la brecha de género.

