Bajaron de cartel la obra que protagonizaría Pablo Rago

Luego de conocerse la imputación por abuso sexual a Pablo Rago, decidieron cancelar la obra, que protagonizaba junto a Miriam Lanzoni.

“Fue una decisión atinada” dijo la actriz luego de conocer la disposición de levantar la obra “Maté un tipo”, que se estrenaría en el mes de febrero.

La obra de teatro que protagonizarían Rago y Miriam Lanzoni debía estrenarse el 6 de febrero en el Teatro Regina. Sin embargo, Marcelo Cosentino, director del espectáculo, dio a conocer, a través de medios de prensa, que los productores decidieron cancelar la obra.

Cosentino dijo que “La producción simplemente nos informó que no sigue el proyecto por el momento, que se posponía. Nada más”, y que luego no le dieron más detalles de la decisión de levantar la obra a menos de 1 mes para su estreno.

Luego de haberse conocido la situación judicial de Pablo Rago, le preguntaron al director si el levantamiento de la obra estaba relacionado a ese tema, y si, tenían pensado reemplazarlo por otro actor, Cosentino dijo que por el momento no hay ninguna precisión, salvo la de cancelar la obra. “Nada es fácil en el mundo de espectáculo. Estamos todos acostumbrados”, señaló.

A su vez, Miriam Lanzoni, manifestó que “la decisión fue atinada”, que la determinación fue consensuada entre la producción y los abogados de Pablo Rago.

La actriz explicó que “Primero quieren resolver el tema judicial y darle la importancia que necesita. Y una vez que esté aclarado, se retomará la obra”.

Además, Lanzoni comentó que tuvo oportunidad de habla con el actor cuando se hizo pública la denuncia y señaló que “Cuando salió la noticia yo estaba de vacaciones, pero hablé y obvio que está muy triste, ¿cómo va a estar?”.

“Hay un proceso judicial que hay que atravesar y hay cosas que va a decidir la Justicia, pero yo a Pablo lo conozco hace mucho tiempo. Esta es la cuarta obra que hacemos juntos. Es un gran compañero, respetuoso, amoroso, no solo conmigo, sino con todos. Siempre trabajé en esos términos con él, incluso he compartido giras. Yo lo quiero mucho”, agregó la actriz. A la vez que aseguró que una vez que se aclare la situación, la obra se podrá estrenar.

El productor Diego Feldman, por su parte, es quien estaría a cargo del proyecto, dijo sobre la cancelación de la obra, que “La verdad que por ahora no hay ninguna novedad, digamos. No hay nada”, Por eso luego sorprendió cuando terminó diciendo: “No, no, yo no. No tengo ni idea. ¿Yo, producir un espectáculo? No”, y se despidió del periodista.

