Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos: Un espacio al servicio de la prensa barrial

A través de una presencia forjada en el día a día, el trabajo y el esfuerzo, la trayectoria y el reconocimiento, pero sobre todo, desde un profundo sentimiento que los une a sus territorios, los vecinos, su cultura y la realidad que los hace únicos pero a la vez semejantes, un grupo de destacados profesionales de la comunicación, encabezados por Mario Bruno, su Presidente- Director del Periódico Nuevo Ciclo, treinta y dos años desde Boedo para toda la Ciudad de Buenos Aires-decidieron la creación de AMEP. Más de ciento veinte portales y medios gráficos de CABA y el AMBA, reunidos para potenciarse y en defensa de la libertad de prensa.

En www.amepargentina.com.ar además de encontrar la más completa información acerca de la entidad, noticias, entrevistas, vídeos, se podrá acceder de manera muy simple y rápida, a un formulario para que todos aquellos interesados en sumarse puedan hacerlo.

Fiel a un estilo plural, de “puertas abiertas”, donde el diálogo es fundamental, con varios proyectos e inquietudes por adelante, y como una manera de ir conociendo a quienes forman parte de la Asociación, entrevistamos a Elizabeth Machado, locutora nacional egresada de Cosal, periodista, conductora de radio y tv.

NEC: ¿Cómo nueva Secretaria General de AMEP, cuáles son tus expectativas principales?

EM: La verdad estoy muy feliz. Voy aportar toda mi experiencia y energía para que la Asociación continúe creciendo. Tengo algunas ideas que espero poder concretar, cuando la pandemia nos lo permita, claro. Me gustaría que entre todos los miembros podamos lograr un mecanismo de colaboración para seguir avanzando, y que al mismo tiempo, nos convierta en un referente para otros medios.

NEC: ¿Vas a trabajar en coordinación directa con Mario Bruno, Presidente de la Asociación, qué proyectos te interesaría sugerir o apoyar?

EM: ¡Trabajar con Mario Bruno es genial! tiene mucha garra y entusiasmo, que se transmite a quienes lo rodean. Me gustaría realizar eventos de premiación, organizar un sistema de beneficios para los asociados articulando con cadenas comerciales por ejemplo. Me interesa que AMEP se desarrolle también en cuanto a su visibilidad.

Saliendo de la agenda marcada por los medios hegemónicos, llevar a cabo entrevistas a grandes personalidades de todos los ámbitos: político, científico, artístico, médico, etc.

NEC: ¿Cómo mujer, la posibilidad de ocupar este cargo, qué significado adquiere para vos?

EM: Nada en especial. Tal vez hace veinte años atrás si hubiera llamado la atención, pero a esta altura de las circunstancias ya no. Creo que la mujer puede ocupar todos los puestos que se proponga. Tuvimos hace unos años la primera presidenta de la Nación…

En la Comisión Directiva de AMEP hay más mujeres que hombres, y no se hacen diferencias de ninguna clase.

NEC: ¿Es tu primera experiencia en este tipo de actividad?

EM: Si, hasta ahora nunca había tenido esta posibilidad. Te confieso que ¡tengo una alegría enorme!

NEC: ¿Cuál es tu mirada acerca de los medios en la actualidad?

EM: Algunos, no todos, toman a la noticia como una mercancía de venta al mejor postor, que opera políticamente. Eso me apena un poco, pero tampoco quiero generalizar. Sobre el tema recomiendo ver la película mexicana “La dictadura perfecta”.

NEC: ¿Consideras que el avance de la digitalización suma?

EM: Si, claro. La inmediatez con la que ahora se informa no sería posible sin internet. Por otra parte, hoy en día todo pasa por un teléfono celular. Allí nos informamos, vemos una película, escuchamos música, trabajamos. Aunque hay una parte de la población que prefiere el papel. El periódico, diario, libro…pero en papel. Eso es lindo también, ojalá nunca dejen de existir, el olor a un libro nuevo es incomparable….Tal vez hasta romántico diría…

NEC: ¿Qué es lo que más te agrada y lo que no tanto, de la práctica periodística de hoy en día?

EM: A mí me encanta la entrevista. Armarla, producirla, investigar, y sorprender al entrevistado con algún dato poco conocido sobre su persona, hacerlo sentir cómodo y en un ambiente agradable. Amo ese estilo de notas. Lo que no me gusta y veo a menudo, es cuando el periodista tiene un ego tan grande, que quiere sobresalir y pretende ser “más” que el invitado. Ese tipo de periodistas hacen quedar mal a la profesión.

NEC: Sin duda, otro de los grandes logros de la Asociación, es haber podido crear una emisora propia, Radio AMEP, ¿qué nos podes contar sobre esta iniciativa?

EM: Si, ese logro es puramente gracias a Mario Bruno. El tiene una visión de futuro increíble. Me lo dijo hace tiempo: “AMEP va a tener su estudio de radio en el Castillo de Sandro”. En ese momento pensé: “este hombre delira” jajajaj. ¡Y no se equivocó! El estudio de Radio AMEP efectivamente se encuentra ubicado en el hermoso Castillo de la avenida Pavón, tal como Mario lo vaticinó.

La radio iba a comenzar a transmitir desde el Castillo de Sandro a partir del primero de abril, pero la pandemia frenó todo. Estamos en un stand by…

NEC: ¿Con respecto a la programación que nos podes adelantar?

EM: Ingresando a www.radioamep.com.ar o por medio de la app, se pueden escuchar algunos envíos, los que por ahora, debido a los motivos de público conocimiento, se generan desde el domicilio de los conductores. Por ejemplo, a Marcela Feudale la pueden escuchar los viernes de 14 a 16 en “El Sótano de Marcela”, los miércoles a las 11 la cita es con Mario Bruno y “Boedo, otra mirada”, los martes de 11 a 12, Marina Bussio presenta “Recorriendo Buenos Aires”. Entre otras propuestas como “Sandro para todos” con la participación de las “nenas” del gran ídolo popular.

Mi programa es “La Mañana de AMEP”, se emite de lunes a viernes de 10 a 11. Una hora de actualidad informativa y de interés general, con la colaboración de columnistas.

