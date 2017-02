Vegetarianos, esa tribu inentendible

Los vegetarianos son un grupo definido de personas cuyo consumo general se basa frutas y vegetales. Sin embargo esto no siempre significa salud .En esta nota te contamos la experiencias de los vegetarianos del siglo XXI, los ex vegetarianos y los indecisos. Los detalles.

Ser vegetariano es una tendencia que se puso de moda. Ignorando las ventajas o desventajas de la decisión.

Sin embargo muchos dan marcha atrás con su elección cuando comprenden que la importancia de saber reemplazar y combinar los alimentos es fundamental antes de tomar una decisión tan seria.

Los nutricionistas sostienen que no siempre el consumo total de verduras es lo más saludable para el organismo. Necesitamos de las proteínas que nos aportan las carnes que siempre y cuando no sea excesivo su consumo favorecen al organismo.

La tendencia de volverse vegetariano demando mucha atención por parte de los nutricionista. La sociedad consideraba como una moda cool el hecho de volver la mirada a los vegetales y dejando de lado el consumo de la carne. Una alimentación sana debe ser equilibrada sin abusar de ninguno de ellos.

El consumo de lentejas, espinacas, frutas y jugos de derivados fútales son una opción válida pero deben ir acompañados de carne roja, pescado, pastas y pollo. El abuso es lo perjudicial .Pero para no caer en ello se requiere equilibro nutricional.

“Acá no es fácil ser vegetariano, si te invitan a comer por lo general tenés que llevar tu comida o terminás comiendo pasta o arroz. Pero lo que me pasó fue que cuando iba al cumpleaños y dije que Ani –de dos años y medio– no comía milanesas, ni patitas de pollo, ni salchichitas, ni empanaditas de carne, me di cuenta de que la estaba limitando mucho. Sigo creyendo que la carne aporta menos cosas buenas que malas, pero también es cierto que vivimos en esta sociedad y no está bueno perder de vista eso”, agrega Beggo, que de a poco fue incorporando pescado y milanesas a su dieta y a la de su hija.

Este es solo uno de los tantos casos de niños que crecen sin libertad de opción y enmarcados en una cultura alimenticia algo cerrada.

Estudios recientes en EEUU indican que muchas personas están reconsiderando esta situación alimenticia y es allí donde aparecen los interrogantes del que y él para que optamos por determinada doctrina alimenticia.

Este replanteamiento se traduce en un 80% de vegetarianos arrepentidos y que regresan al viejo amor de la carne pero con más cuidado. Las razones son muchas, volver a ciertos sabores, el cuerpo lo pide, salirse de los “extremos”, pero en muchos casos lo social pesa, y mucho, sobre todo en un país donde el asado es marca registrada.

