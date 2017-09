Sábado a puro festejo bajo el cielo de Boedo

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Comenzó la edición 2017 de la Semana de Boedo , gran convocatoria que reúne a más de cincuenta instituciones culturales, sociales y deportivas, la cual es organizada por la Red Cultura Boedo. Se lleva a cabo del 15 de setiembre al 24 y es una semana interesante para participar en distintos eventos. Sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos culturales del año para Boedo, alrededores y la Ciudad en su conjunto. Dos semanas que invitan, muy especialmente, a ser parte activa de la movida. Una cita cultural que convoca a charlas, exposiciones, recitales, entre otras múltiples propuestas para todas las edades, en familia, con amigos ó en solitario.

10 días en las cuales Boedo se convierte en un auténtico Centro Cultural a Cielo Abierto.

Ayer sábado 16 tuvo su Fiesta de apertura, una jornada primaveral acompañó a la familia boedense y de otros barrios, a caminar desde Carlos Calvo hasta San Juan visitando los stands de las instituciones que allí exponían todo su trabajo anual, y también no olvidemos los artesanos del barrio que también muestran sus obras. Una iniciativa que combinó diferentes producciones artesanales, medios, educación, cultura y deportes. Como no podía faltar un amplio escenario, el equipo de sonido con su potencia y las sillas crearon un auditorio más que adecuado para seguir las alternativas de los más variados espectáculos artísticos/musicales con total comodidad. Y para todos los gustos: rock nacional, tango, murga, folklore, etc.

El Periódico “Nuevo Ciclo” que acaba de cumplir sus primeros 29 años de trayectoria en Boedo, presentó su puesto enmarcado por dos destacados y originales banners publicitarios. Desde temprano, y con la última edición de “NC” lista para ser compartida de manera gratuita con los vecinos, se pudo ver a su Director Mario Bruno, a Claudia y a Elizabeth Bruno, de la Coordinación y Producción del Periódico. Desde las maravillosas imágenes de colección de aquel Boedo de entonces, y folletos vinculados a los recorridos que hacen a la memoria, hasta la buena onda y predisposición de algunos de sus integrantes que nos visitaron. “NC” a todos aquellos que pasaban ó se acercaban a nuestro Stand. Numerosos amigos pasaron a saludar, Un sábado para recordar, también por la tranquilidad en la que se desarrolló el festejo popular, de todos y de cada uno, de los que hacemos la Red Cultura de Boedo junto a los vecinos que nos acompañaron de la mejor manera.

NCWeb

(123)

Related posts: