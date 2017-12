Punta del Este. cada vez más argentinos lo visitan

Una de las playas más vip del país vecino vive una ola intensa de turistas argentinos que la frecuentan. Los encantos de Punta del Este cada día más tentador para todos.

Como todos los veranos Punta del Este vuelve a ser el centro de reunión de los famosos, los más pudientes y los sectores que buscan exclusividad, arena blanca días de sol y mar.

Como opción alternativa para los días calor, Punta del Este ofrece una gama de actividades programadas para los turistas y abre sus puertas con todo el encano de la temporada.

Ideal para quienes busquen disfrutar en familia de las cálidas aguas del mar , la arena blanca, el sol del verano y la seguridad que ofrecen sus paradores.

Este año se espera una gran cantidad visitantes argentinos. Muchos de ellos se acercan por primera vez al parador para disfrutar de sus balnearios con la naturaleza uruguaya como escenografía. Sin embargo sus balnearios no son su único atractivo.

En los últimos 10 años, Punta del Este se ha convertido en una Ciudad Cosmopolita y plegada de propuestas innovadoras y de lujo.

La Península esteña y sus alrededores ofrece algunos atractivo que no podes dejar pasar si enes la suerte de visitar la costa uruguaya.

¨La cumbre de la Ballena y el mejor te de la tarde¨ es uno de los grandes placeres de la vida costera. Nadie que pase por Punta puede obviar este recorrido. Un atardecer desde Casapueblo no tiene precio de comparación.

Otro lugar imperdible lo constituye ¨Las Cumbres¨, una especie de ruta silenciosa y sinuosa que es la continuidad de la península. Entre bosques de pinos y una tupida vegetación se asciende y la vista de la Laguna del Sauce se va prolongando hasta encontrar el horizonte marítimo en la cima. Un punto panorámico imperdible, sobre todo para el atardecer, y con el plus de albergar un precioso restaurante que a partir de las 5 comienza a escasear en reservas. El menú para el té es un verdadero lujo: carta de Tealosophy by Inés Bertón servido en porcelana antigua y platería inglesa, una bienvenida con copa de champagne y degustación de mini sandwiches, tibios hojaldres dulces y salados, canasta con tostadas y una porción de torta a elección, todo a U$S 39 por persona. Hay opción para niños a U$S 14, y también se puede cenar: los platos van desde U$S 24. Para probar al menos una vez.

Una de los balnearios más destacados y visitados es la playa La Mansa donde los atardeceres distan mucho de lo convencional. Los hoteles más caros de la zona suelen ubicarse bordeando esta playa.

Con un aire colonial, veraniego y moderno los paradores de Punta del Este son reconocidos en todo el mundo.

Sin embargo los altos costos de la Playa también son un dato que los viajantes deben considerar.

