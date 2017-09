Lo comprobó la ciencia, el mate adelgaza!!!

now playing

Según la ciencia el mate ayudaría a bajar de peso y a reducir los niveles de colesterol malo. Económico y efectivo, el litro del mate tendrían miles de beneficio para nuestro organismos. En esta nota te contamos lo detalles.

El mate es una costumbre argentina que encabeza la lista de preferencias. Según una encuesta el 65% de los argentinos declara tomar mate en compañía mientras que el 33% lo consume solo.

Si bien es verdad que los estudios científicos respecto a los efectos de la yerba son muy variados, todos destacan los efectos positivos.

Los expertos aseguran que los componentes tradicionales de la yerba tales como saponinas o los polifenoles disminuyen los niveles del colesterol y ayudan a perder peso.

El compañero ideal de los universitarios parecería tener muchas más ventajas que las conocidas propiedades antioxidantes y antidepresivas que ya todos conocen.

Sin embargo el consumo ideal es caliente y sin azucares o edulcorantes .Lo ideal también es utilizar una yerba no muy fuerte para que no cause molestias en el estomago.

Según las estadísticas 8 de cada 10 argentinos consumen mate a diario. Sin embargo el 80% de estas personas desconocen los beneficios que tienen para la salud y limitan el consumo a la simple costumbre.

Ahora la ciencia echa luz sobre sus propiedades funcionales. Durante la IV Jornada Yerba Mate y Salud, organizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se presentaron varias investigaciones relacionadas con la “infusión nacional”. Entre ellas, dos estudios científicos de la Universidad Juan Agustín Maza, de Mendoza, con el apoyo del INYM, que concluyeron que una mateada diaria –con un litro de agua y 50 gramos de yerba– ayuda a controlar el colesterol y bajar de peso.

Según lo publicado en la revista Nutrición Hospitalaria. El consumo mayor entre las personas de 40 a 60 años.

El equipo de trabajo de la revista llevo adelante además un estudio con personas de franja etaria con un total de 452 personas.

Los voluntarios no debían consumir mate por seis semanas, tampoco variar su dieta o actividad física. Se les realizó una evaluación antropométrica y nutricional y se les midió el colesterol y los triglicéridos. Luego se les indicó el consumo de 50 gramos de yerba mate diarios por seis semanas (a todos se les entregó la misma marca comercial y lote de yerba). Se los evaluó nuevamente y se repitió la última etapa.

“No hubo variación en la dieta ni en el peso. Vimos que el hecho de consumir mate ya de por sí permitía bajar un 12% los niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos, en un lapso de doce semanas”, explicó Rafael Pérez Elizalde, director del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas.

