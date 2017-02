Las bodas religiosas, cosa del pasado

Así lo afirma un reciente estudio en España que indica que las bodas por iglesia disminuyen en el 1016 a grandes rangos. Las causas…te las contamos en ésta nota…

Según un portal español el país más religioso del mundo alcanzó una baja histórica en el 2016 en lo que respecta a bodas con ceremonia religiosa-Parece que la convivencia si pasar por la Iglesia ya es una realidad mundial.

Las estadísticas indican que en el primer semestre de 2016 solo se dieron unas 68.560 ceremonias religiosas en toda España.

Las bodas con picos altos solo se dieron a lo largo de 2016 en una provincia española llamada Jaen en la Comunidad de Andalucía, ubicada al Sur del país.

La cifra llamó la atención porque las ceremonias religiosas ocupaban un porcentaje mayor al 75% en el país.

Posteriormente la cifra fue descendiendo hasta alcanzar una caída brusca en 2016.Según el sociólogo español Alfonzo Pérez Agore, quien además escribió ¨Cambio religioso en España¨, analizó algunos factores que pudieron ser los responsables de la situación actual.

La crisis económica que trajo aparejado los cabios en la configuración familiar lideran la lista de factores influyentes según Pérez Agore.

La tasa de desempleo en jóvenes menores de 35 años aumenta considerablemente en el país Europeo .La situación social se vuelve tensa y las oportunidades de tener una vida digna para formar una familia se ven cada día más lejos de la realidad del español.

“El paso de la juventud a la edad adulta se ha atrasado de los 25 a sobre los 30 años. Ahora cuando tienes novio no tienes trabajo, o vuelves a la casa de tus padres o estudias un máster porque no hay empleo”, aseveró el autor. “Hay jóvenes que dicen que el sacramento para toda la vida es la hipoteca, no el matrimonio”, precisó Pérez-Agote y añadió: “Los jóvenes de hoy, son los hijos de los desinteresados en la religión, cuando piensan en casarse no piensan en la Iglesia, ya es algo muy lejano para ellos”, continuo.

Si bien nuestro país nunca fue uno de los más religiosos del mundo, lo cierto es que las bodas por Iglesia también sufrieron una baja muy importante en los últimos 15 años.

El cambio en la concepción de espiritualidad, los muchos errores de las Iglesias, la cuestión económica y la falta de religiosidad cada vez mayor de los jóvenes parecen haber contribuido con el resultado en nuestro país.

Salvo algunas provincias como Salta, Tucumán o Formosa continúan con la tradición en contraposición a otras como Buenos Aires, Rosario o Córdoba cuyo promedio de ceremonias religiosos descendió muchísimo.

