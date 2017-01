La importancia de la familia en los tiempos que vivimos…

now playing

Consultado el psicólogo más famoso de la Argentina Bernardo Stamateas se refirió a los valores sociales actuales, la importancia de la moral y las relaciones familiares para combatir el stress y las enfermedades del ánimo.

En una Argentina agitada por las innovaciones tecnológicas, los conflictos políticos y económicos y la inseguridad social, los psicólogos aconsejan refugiarse en la calma familiar y en el resguardo que ofrece.

Las crisis son inevitables en los tiempos que vivimos. Sin embargo muchas de ellas pueden ser superadas con la ayuda del seno familiar.

El psicólogo y sexólogo Bernardo Stamateas, además autor de varios libros de autoayuda explica en su nuevo libro “Tu fuerza interior”, la importancia de los vínculos bien establecidos.

Los vínculos bien establecidos pueden ser madres, padres, hermanos y amigos íntimos, incluso mascotas con las que tengamos una cercanía profunda.

Todos aquellos vínculos que nos acercan a los buenos sentimientos están permitidos en la recuperación de pacientes con depresión.

A principios de 2007 su libro “Resultados extraordinarios” lo llevó a la pantalla más caliente del paí­s: la casa de Gran Hermano. A partir de ese momento se convirtió en el texto de cabecera de los participantes, lo leyó hasta la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, y muchos personajes de la farándula devoran sus libros.

Desde entonces Stamateas recorre estudios de televisión como columnista y escribe para distintos medios. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le organizó conferencias en el Teatro General San Martí­n y la Feria del Libro le reserva las salas más grandes para sus presentaciones. “Tu fuerza interior” ya se encuentra en el puesto número cinco de los libros más vendidos.

Stamateas supo convertirse en el libro de cabacera de muchos famosos. Con un vocabulario sencillo aborda la realidad social muy argentinamente, si es que el vocablo lo permite.

Las fiestas suelen ser para algunas personas un momento nostálgico y hasta deprimente.

“Durante las fiestas mucha gente se deprime y la pasa muy mal cuando en realidad deberían ser pensadas desde el placer y no el deber; es decir, pasarla con quienes realmente queremos y no utilizar las fiestas como método para construir el vínculo que no se construyó durante todo el año”.

“No tocar temas filosóficos o profundos sino recordar la verdadera esencia de las fiestas, que tiene que ver con la vida y con un cambio de etapa. Habría que brindar por los logros y aprender a pararse en la parte positiva. Visionar lo que falta pero con optimismo”, agrega Stamateas.

Respecto a la ausencia de personas queridas, el autor de “resultados extraordinarios” manifestó: “ es importante recordar a los que no están y separar un brindis en su honor. Hay que permitirse el dolor porque es parte de la emocionalidad humana. No hay que negar ni tapar el dolor”, sostiene.

