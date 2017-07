¿Ganará Argentina la próxima Copa Mundial de la FIFA?

Falta menos de un año para que empiece uno de los mayores eventos del panorama deportivo internacional: la Copa Mundial de la FIFA. Este encuentro futbolístico dará comienzo el 14 de junio de 2018 y, en su vigesimoprimera edición, tendrá a Rusia como anfitriona. Todavía faltan por desvelar algunos detalles sobre esta competición, pero lo que sí es seguro, es que cientos de millones de espectadores en todo el mundo seguirán la competición con emoción y euforia.

Aunque sabemos que serán 32 los equipos que participen en la fase final, por el momento solo conocemos el nombre de tres de ellos: Rusia, por ser el organizador del evento; Brasil, el primer país en conseguir el billete e Irán, la tercera selección nacional en asegurarse su participación.

Dejando a un lado a la selección canarinha, la fase clasificatoria en América Latina no puede estar más abierta. Hasta siete países se encuentran en plena batalla por hacerse con alguna de las otras tres plazas que clasifican directamente o, como último recurso, para disputar la repesca en la que se decidirá el quinto clasificado. Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Perú o Paraguay… ¿Quiénes serán los afortunados? Nos quedan cuatro citas de infarto para averiguarlo.

Argentina frente al espejo

En teoría, la selección albiceleste cuenta con todos los números para ser una de las que termine accediendo a la Copa Mundial, sin embargo, la misión no se antoja sencilla. Dicho esto, ¿Cómo se encuentra realmente Argentina en estos momentos? ¿Qué posibilidades tendría de alcanzar la gloria en el Mundial de Rusia? ¿Es la selección albiceleste una candidata real a llevarse la Copa? Estos interrogantes hacen que merezca la pena analizar a un equipo que, cuanto menos, está despertando ilusión.

Portería, pocas alternativas

Sergio Germán Romero no está siendo titular en el Manchester United, pero Sampaoli no parece contar con otra alternativa sólida para ejercer de cancerbero en la Selección. Falta por ver si De Gea termina saliendo del equipo inglés y Romero aprovecha esta oportunidad para reivindicarse y convencer al entrenador. Tampoco podemos pasar por alto que, de cara a 2018, podría quitarle el sitio Gerónimo Rulli, todo depende de su evolución en la Real Sociedad durante la temporada.

http://cdn.tn.com.ar/sites/default/files/styles/1366×765/public/2014/07/11/romero.jpg

¿Qué pasa con la defensa?

Parece imposible poner en marcha una escuadra exitosa si no se cuenta con unos defensas de primer nivel, pero a Argentina le está costando dar con los nombres adecuados. En este sentido, Otamendi es el líder indiscutible junto a un Mascherano que se encuentra en el ocaso de su carrera. Por el contrario, la nueva generación de defensas argentinos no termina de explotar. Así, Emanuel Mammana parece el joven más preparado, pero le está costando destacar en el Lyon. Gabriel Mercado es otra pieza a tener en cuenta, ya que es un defensa de confianza de Sampaoli y además, estuvo bajo sus órdenes en el Sevilla. Desde luego, uno de los mayores retos del nuevo seleccionador será armar una defensa sólida y convincente. Pero, ¿qué sería del fútbol sin desafíos?

http://static.tycsports.com/imagesOnRFS/noticias/2015/06/05/emanuel_mammana_sub_20_crop1433506440660.jpg

Se busca líder para el mediocampo

Argentina cuenta con jugadores de banda peligrosos y sobrados de calidad, sin embargo, falla en la labor de creación en el centro del campo, algo que Sampaoli va a tener que compensar con imaginación y golpes de autoridad. No parece demasiado complicado, pues, si algo caracteriza a los equipos de este entrenador es su creatividad y la presencia de figuras con fuerte liderazgo en la sala de máquinas. Veremos si Sampaoli sigue dando confianza a pesos pesados como Éver Banega o si irá dando protagonismo a jóvenes como Matías Kranevitter.

http://img.bleacherreport.net/img/images/photos/003/605/422/hi-res-7cf61e2dc4be4893bce44685983be0a0_crop_north.jpg?1465964829&w=630&h=420

Ataque, una delantera incontestable

Sin ninguna duda, la delantera es la línea más potente del combinado argentino. No hay mucho que decir que no se sepamos ya: Lionel Messi, Paulo Dybala, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Carlos Tévez… No es precisamente la pólvora lo que le falta a Sampaoli, que, si todo sale según lo previsto, podría disponer de uno de los mejores ataques del Mundial. Visto lo visto, la no clasificación de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA sería toda una tragedia, pues implicaría no poder disfrutar de todo este talento y poderío ofensivo en Rusia. ¡Esperemos que los astros se alineen para evitar semejante hecatombe!

https://3a1133d325f0c8a50c77eb21-lapelotonasas.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/Paulo-Dybala-2.jpg

El efecto Sampaoli

Otro punto más que destacable es el buen hacer de Sampaoli en las competiciones que ha disputado con Chile. Así, el entrenador ganó la Copa América en 2015 y en el Mundial 2014 cayó en octavos por penaltis contra Brasil, después de haber eliminado a España en la fase de grupos. Que Sampaoli sabe aprovechar los recursos que tiene es indiscutible, ¿lo logrará también con Argentina?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Sampaoli.png

Con todas estas incógnitas y sin tener asegurada todavía su participación, Argentina tiene el 11.1% de probabilidades para ganar el Mundial 2018 según las casas de apuestas. Y es que a la albiceleste se la respeta mucho y levanta pasiones entre los aficionados al fútbol de distintas nacionalidades. No es de extrañar, que muchos ya se atrevan a apostar a favor del equipo de Sampaoli como próximo ganador del torneo. Si Argentina triunfa en un campeonato mundial de pizza, ¿cómo no va a hacerlo en el de fútbol?

