Almagro en la lucha fracasada por conseguir una plaza más

Los vecinos de la zona presentaron un pedido para apropiarse de un predio en apariencia vacio y abandonado, sin embargo el mismo pertenece al ACA. Los detalles de una equivocada lucha por conseguir más espacios verdes.

Almagro es uno de los barrios que integran la lista de los que menos espacios verdes poseen por habitantes. Una lucha intensa que durante muchos años no dio demasiados frutos.,

Sin ánimos de dejar de insistir los vecinos continuaron la búsqueda de alternativas. Así dieron con un predio en apariencias abandonado y que podría servir para los fines pensados.

Así fue como los vecinos el barrio presentaron una petición a la Legislatura Porteña para que autorice el proyecto vecinal. Cuanta fue la sorpresa cuando se enteraron que el predio pertenece al ACA.

Con un lacónico email llegó la novedad. El Predio no podría servir para tales fines porque correspondía al ACA.

La historia se remonta cuando Miriam recibió un email con las siguientes palabras ¨Felicitaciones, el Gobierno Porteño autoriza el proyecto para el año próximo”.

Sin embargo más tarde Miriam recibiría la nulidad del mismo email advirtiendo el error y mencionando que la propiedad antes cedida pertenecía al ACA.

Así fue como el gobierno porteño le daba el visto bueno para crear una plaza anhelada por los habitantes de Almagro.

La esquina de Rocamora y Pringles, sin uso desde hace varios años, podía transformarse en un parque. Esta ilusión acompaño a los vecinos del barrio hasta que supieron que la misma tenía dueño.

En marzo de 2016 el Gobierno e la Ciudad lanzó el Programa BA elige. Así los vecinos podrían decidir respecto a las prioridades en sus barrios.

El objetivo era que los vecinos participen activamente del presupuesto de $500 en mejoras para todos

En Almagro la decisión estaba tomada. Los vecinos querían más espacios verdes. Así fue que Miriam Godoy propuso que los vecinos votaran por la creación de más espacios verdes para el barrio.

Justamente la esquina de Rocamora y Pringles es una de las zonas más oscuras y peligrosas de Almagro. Por eso los vecinos pensaron que debían convertir ese lugar en un espacio de provecho.

De las 26.473 propuestas recibidas de parte de los porteños, 230, distribuidas entre las 15 comunas, pasaron por distintos filtros y análisis de factibilidad y resultaron ganadoras con la mayor cantidad de votos. En la comuna 5 (integrada por Almagro y Boedo), el tercer lugar del ranking de ideas, con 413 votos a favor, se lo llevó la plaza para la esquina de Rocamora y Pringles, según difundió en septiembre el gobierno. “Cuando me mandaron el mail estaba contenta, pero a las 48 horas me llamaron para decirme que era inviable, porque la Ciudad no tenía jurisdicción sobre el terreno”, contó Godoy. Un correo electrónico posterior le confirmó que había habido un error en el proceso.

